Традиции празднования Рождества: что нужно обязательно сделать 25 декабря

Празднование Рождества в Украине имеет очень богатые и разнообразные традиции, однако не все о них знают.

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Что делать в день Рождества - традиции и приметы / Коллаж: УНИАН, скриншот с YouTube

Рождество - это один из самых больших праздников в христианском календаре, который отмечается 25 декабря. Этот день символизирует рождение Спасителя, и поэтому он полон глубокого духовного смысла, пишет Днепровская епархия Православной Церкви Украины.

В Украине Рождество - это время, когда семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать важное событие для всего христианского мира.

Что делать в день Рождества

Традиционно, этот день начинается с утренней молитвы. Люди посещают церковь, где отправляются торжественные богослужения. Верующие молятся за здоровье и благополучие своих близких, а также за мир в мире. Важным моментом является праздничная трапеза, которая в отличие от Святого вечера не является постной. Поэтому в Рождественский день можно есть мясные блюда.

видео дня

Особый акцент делается на традициях: праздничные песни, колядки, щедривки - все это создает атмосферу праздника, тепла и семейного единения. Важно не только отметить этот день материально, но и духовно, через молитву и совместное времяпрепровождение с теми, кого любишь.

Какие слова надо говорить на Рождество

На Рождество в Украине существуют определенные поздравления, отражающие праздничную атмосферу этого дня. Наиболее популярными являются слова: "Христос родился!". Это поздравление имеет глубокий религиозный смысл, и отвечая на него, принято говорить: "Славим его!". Эти слова являются свидетельством веры в рождение Спасителя, который принес свет и надежду для всего человечества.

Колядки, которые исполняются во время праздничных дней, также имеют важное значение. Они не только наполняют день радостью, но и являются выражением духовного содержания празднования. Колядники часто обходят дома, желая хозяевам здоровья, благополучия и удачи.

Что нельзя делать на Рождество

Нельзя стирать, убирать, шить или выносить мусор из дома; Запрещено охотиться или рыбачить; Ни одно блюдо на праздничном столе не должно остаться несъеденным; Не стоит ссориться или сквернословить; Не надевать старую одежду - это может привести к бедности и несчастью; Не отказывайте в помощи нуждающимся - это большой запрет на Рождество; Не покупайте веревки на второй день Рождества - чтобы избежать несчастий в роду; Не варите кисель на Рождество - это может навлечь смерть в доме.

Приметы на Рождество:

Если на Рождество разбить посуду или что-то пролить - это к ссоре.

Если на Рождество сыграли свадьбу - это сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

Праздничный стол можно накрывать только после появления первой звезды.

Если птица постучала в окно - это к радостным новостям.

Все блюда на столе нужно попробовать.

На празднование стоит приглашать только близких и дорогих людей.

Домашних животных на Рождество нужно сытно накормить.

Вещь, купленная на Рождество, будет служить долго.

Как нам следует праздновать Рождество

Празднование Рождества в Украине богаты на традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Одной из главных традиций является праздничный ужин, который происходит 24 декабря, накануне Рождества. Важным является соблюдение поста до этого момента, а также приготовление 12 постных блюд, которые символизируют 12 апостолов. Каждое блюдо имеет свое значение, а сам ужин является не только кулинарным событием, но и актом духовного очищения.

Одним из главных моментов является также обряд "первой звезды". Когда на небе появляется первая звезда, что является символом рождения Спасителя, семья садится за стол и начинает праздничный ужин. Ужин проходит в спокойной и торжественной атмосфере, и важным элементом является рассказ о рождении Иисуса Христа.

Символом праздника является украшенная елка, верх которой увенчан звездой - в честь Вифлеемской звезды. Рождественские огни и украшения, такие как колокольчики и сладости на елке, добавляют атмосферу праздника. Распространенными традициями также являются:

Колядование: Молодой народ ходит от дома к дому, распевая колядки и щедривки, за что получают подарки.

Молодой народ ходит от дома к дому, распевая колядки и щедривки, за что получают подарки. Вертеп: Это народный рождественский вертеп - спектакль, который изображает рождение Иисуса Христа.

Празднование Рождества - это прекрасная возможность собраться всей семьей, провести время вместе, вспомнить традиции своих предков и почувствовать тепло и радость от этого праздника.

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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