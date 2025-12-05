Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой 'минус'

Синоптик сказал, что погода будет под влиянием малоподвижного антициклона.

Прогноз погоды на 6 и 7 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на выходных

Когда возможен туман

Погода в Украине на выходных, 6-7 декабря, будет иметь антициклональный характер, поэтому существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, под влиянием малоподвижного антициклона над территорией Восточной Европы ожидается сухая погода на фоне повышенного атмосферного давления и слабого ветра.

"Украина будет находиться на юго-западной периферии данного антициклона, поэтому в нашей стране будет царить также устойчивая погода без осадков, местами с порывистым ветром и температурой немного выше климатической нормы", - отметил он.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине 6 декабря

В субботу в западных регионах Украины ожидается облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем +2...+7 градусов, на Закарпатье +8...+10 градусов.

В северных регионах страны будет преобладать сухая погода, без осадков под влиянием антициклона. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4 градуса.

В центральных областях на фоне антициклона прогнозируется сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В южной части страны и в Крыму предполагается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов, в Крыму местами +9...+11 градусов.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 градуса, в дневное +1...+6 градусов.

Погода 6 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 7 декабря

В воскресенье в западных регионах ожидается преимущественно облачная и туманная погода, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем +2...+7 градусов.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3...+2 градуса, днем -1...+4 градуса.

В центральной части Украины продолжится период сухой антициклональной погоды. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +2...+7 градусов.

В южных областях и Крыму ожидается ветреная погода, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов.

В восточных регионах Украины сохранится погода без осадков на фоне антициклона. Температура воздуха в ночной будет колебаться в диапазоне -2...+3 градуса, в дневные часы +1...+6 градусов.

Погода 7 декабря / фото: meteoprog

Какой будет зима в Украине

В украинском гидрометеорологическом центре заявили, что зима 2025 - 2026 годов подготовила украинцам сюрпризы с возможными существенными похолоданиями.

По их словам, в течение большинства дней холодного сезона будет наблюдаться отклонение средней суточной температуры от нормы.

В частности, температура может быть в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 5 декабря будет местами дождливой и туманной.

Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание. Но, по предварительным прогнозам, с 9 декабря температура воздуха снова повысится.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что погода в Украине в первую неделю декабря будет устойчивой с температурой выше нормы.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

