Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

В Укргидрометцентре удивили прогнозом на зиму.

Какой будет зима 2025-2026 в Украине

В какие месяцы будет ощущаться настоящая морозная зима

Зима 2025 - 2026 годов подготовила украинцам сюрпризы с возможными существенными похолоданиями. Однако, ожидается, что средняя температура зимних месяцев будет выше нормы на 1,5 - 2 °С. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что в течение большинства дней холодного сезона будет наблюдаться отклонение средней суточной температуры от нормы.

"Не исключены периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть один период на 10-20 суток) с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5° до 18° мороза, в северной части и Карпатах в отдельные дни несколько ниже (наиболее вероятно в январе и феврале)", - говорится в сообщении.

Синоптики не исключают, что зимой погодные условия могут резко меняться: кратковременные, но довольно ощутимые похолодания, осадки разной интенсивности и продолжительности. Кроме того, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

Как писал Главред, погода в Украине в четверг, 4 декабря, будет иметь антициклональный характер с небольшими температурными колебаниями, но без существенных осадков.

Диденко также ранее говорила, что похолодание в Украине на 2-4 градуса ожидается в конце недели.

Напомним, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не стоит.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

