В Украину пришла календарная зима: какой будет погода в ближайшее время

Погода в Украине в ближайшее время будет облачной и влажной. Уже пришла календарная зима, но синоптически продолжается еще осень. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода 3 декабря
В среду, 3 декабря, будет облачно. Дожди ожидаются в северных, центральных и южных областях.
"На западе и востоке также будет облачно, но без осадков", - отмечает Диденко.
Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла. На юге будет теплее - 8-12 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киеве 3 декабря местами ожидается дождь. Температура воздуха повысится до 5-7 градусов тепла.
"Словом - зонты, капюшоны, крепкая обувь, яркие цвета на себя, цветы домой, калачики цветут круглый год, хлорофитум для котов зеленеет, светоотражающие ленты особенно на детей, делать красивые фото в японском сдержанном стиле", - пишет Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.
Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
