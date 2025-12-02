В Украину пришла календарная зима: какой будет погода в ближайшее время

Синоптик назвала регионы, в которых ожидаются дожди.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшее время будет облачной и влажной. Уже пришла календарная зима, но синоптически продолжается еще осень. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода 3 декабря

В среду, 3 декабря, будет облачно. Дожди ожидаются в северных, центральных и южных областях.

"На западе и востоке также будет облачно, но без осадков", - отмечает Диденко.

Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла. На юге будет теплее - 8-12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 3 декабря местами ожидается дождь. Температура воздуха повысится до 5-7 градусов тепла.

"Словом - зонты, капюшоны, крепкая обувь, яркие цвета на себя, цветы домой, калачики цветут круглый год, хлорофитум для котов зеленеет, светоотражающие ленты особенно на детей, делать красивые фото в японском сдержанном стиле", - пишет Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.

Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

