Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Погода в Украине в ближайшее время не будет особенно туманной, влажной или морозной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода 30 ноября
В Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.
"Без существенных осадков в большинстве областей, только в южной части завтра временами дождь", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве 30 ноября маловероятны осадки. В этот день будет достаточно теплая погода. Температура воздуха повысится до +7 градусов.
"Такая погода, с незначительными колебаниями, перейдет в календарную зиму", - отмечает Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, восточных, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Прикарпатье будет туман с видимостью 200-500 м.
Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в последние дни осени будет теплой, но местами прохладной. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла.
В то же время украинские метеорологи рассказали, что зима2025-2026 может оказаться более прохладной и более снежной, чем несколько предыдущих сезонов. По прогнозу, в январе и первой половине февраля в северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -20...-25 °C.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
