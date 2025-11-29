Укр
Читать на украинском
Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Ангелина Подвысоцкая
29 ноября 2025, 19:52
Погода в Украине в последний день осени будет достаточно теплой и сухой.
Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз
Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / Фото: freepik.com

Погода в Украине в ближайшее время не будет особенно туманной, влажной или морозной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 30 ноября

В Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.

"Без существенных осадков в большинстве областей, только в южной части завтра временами дождь", - говорится в сообщении.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве

В Киеве 30 ноября маловероятны осадки. В этот день будет достаточно теплая погода. Температура воздуха повысится до +7 градусов.

"Такая погода, с незначительными колебаниями, перейдет в календарную зиму", - отмечает Диденко.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, восточных, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Прикарпатье будет туман с видимостью 200-500 м.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в последние дни осени будет теплой, но местами прохладной. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла.

В то же время украинские метеорологи рассказали, что зима2025-2026 может оказаться более прохладной и более снежной, чем несколько предыдущих сезонов. По прогнозу, в январе и первой половине февраля в северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -20...-25 °C.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизнь

10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизнь

20:11Украина
Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

19:52Синоптик
"Что даст горстка Tomahawk": в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

"Что даст горстка Tomahawk": в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

19:51Война
Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

21:00

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

20:11

10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизньФото

19:52

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

19:51

"Что даст горстка Tomahawk": в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

19:25

В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
18:53

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:19

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

18:15

В Украине появится первая платная дорога: где ее построят

17:58

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

17:32

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

15:00

Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

14:58

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжениеВидео

14:45

Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

14:01

В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известноФото

14:00

"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

13:48

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:42

Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентовВидео

13:04

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

12:57

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:47

"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

12:34

Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

12:31

"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

12:29

Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

11:56

"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном нарядеВидео

11:56

Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

11:29

Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

11:25

Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атакеФото

10:56

Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-йВидео

10:53

Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт

10:48

Осенью или весной: когда лучше обрезать виноградВидео

10:43

"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

10:38

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

10:27

В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

10:25

Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФФото

09:48

Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

09:40

В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны

09:28

Гороскоп на завтра 30 ноября: Ракам - стресс, Скорпионам - особое знакомство

08:30

Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й

08:13

Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронамиФото

08:10

Почему "план Трампа" Путину не понравилсямнение

07:56

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

