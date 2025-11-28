Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит 'минусовая' температура

Синоптик предупредил, что ночью и утром местами возможен туман.

Прогноз погоды на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на выходных

Где ожидаются значительные осадки

Погода в Украине, в течение выходных, 29 и 30 ноября, будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток погодные условия над Украиной будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром в районе Казахстана.

Синоптик отметил, что только в южных регионах атмосферный фронт принесет очередную порцию дождей, которые местами будут интенсивными в дневные часы в воскресенье.

Погода в Украине 29 ноября

В субботу в западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем +4...+10 градусов.

В северных областях ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, в дневные часы без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.

В центральных регионах страны будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем +6...+11 градусов.

В южной части страны и в Крыму ожидается теплая и сухая погода в течение суток. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +11...+16 градусов.

В восточных регионах Украины будет преобладать облачная погода без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +6...+11 градусов.

Погода 29 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 ноября

В воскресенье в западных регионах Украины сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1...+5 градусов, днем +2...+7 градусов.

В северных областях на фоне облачного неба существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градусов, днем +1...+6 градусов.

В центральных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов.

В южной части Украины и на Крымском полуострове ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки. Температура воздуха в ночное время составит +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов.

В восточных областях страны сохранится погода без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне -1...+4 градуса, в дневные часы +2...+7 градусов.

Погода 30 ноября / фото: meteoprog

Погода в декабре

Ранее синоптик Игорь Кибальчич также говорил, что погода в Украине в декабре будет аномально теплой.

По его прогнозу, на снег стоит рассчитывать только в третьей декаде месяца.

В то же время, первая декада декабря пройдет в условиях мягкой и очень спокойной погоды, с небольшим количеством осадков. Температура будет стабильно выше нормы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, восточных, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Прикарпатье будет туман с видимостью 200-500 м.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в последние дни осени будет теплой, но местами прохладной. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла.

В то же время украинские метеорологи рассказали, что зима 2025-2026 может оказаться более прохладной и более снежной, чем несколько предыдущих сезонов. По прогнозу, в январе и первой половине февраля в северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -20...-25 °C.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

