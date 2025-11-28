Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит 'минусовая' температура

Вы узнаете:
- Какой будет погода на выходных
- Где ожидаются значительные осадки
Погода в Украине, в течение выходных, 29 и 30 ноября, будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в последующие двое суток погодные условия над Украиной будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром в районе Казахстана.
Синоптик отметил, что только в южных регионах атмосферный фронт принесет очередную порцию дождей, которые местами будут интенсивными в дневные часы в воскресенье.
Погода в Украине 29 ноября
В субботу в западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем +4...+10 градусов.
В северных областях ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, в дневные часы без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.
В центральных регионах страны будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем +6...+11 градусов.
В южной части страны и в Крыму ожидается теплая и сухая погода в течение суток. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +11...+16 градусов.
В восточных регионах Украины будет преобладать облачная погода без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +6...+11 градусов.
Погода в Украине 30 ноября
В воскресенье в западных регионах Украины сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1...+5 градусов, днем +2...+7 градусов.
В северных областях на фоне облачного неба существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градусов, днем +1...+6 градусов.
В центральных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов.
В южной части Украины и на Крымском полуострове ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки. Температура воздуха в ночное время составит +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов.
В восточных областях страны сохранится погода без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне -1...+4 градуса, в дневные часы +2...+7 градусов.
Погода в декабре
Ранее синоптик Игорь Кибальчич также говорил, что погода в Украине в декабре будет аномально теплой.
По его прогнозу, на снег стоит рассчитывать только в третьей декаде месяца.
В то же время, первая декада декабря пройдет в условиях мягкой и очень спокойной погоды, с небольшим количеством осадков. Температура будет стабильно выше нормы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, восточных, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Прикарпатье будет туман с видимостью 200-500 м.
Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в последние дни осени будет теплой, но местами прохладной. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла.
В то же время украинские метеорологи рассказали, что зима 2025-2026 может оказаться более прохладной и более снежной, чем несколько предыдущих сезонов. По прогнозу, в январе и первой половине февраля в северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -20...-25 °C.
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
