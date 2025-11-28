Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день на деревьях иней
- Почему нельзя выбрасывать мусор в этот день
- Что нужно испечь 29 ноября
29 ноября церковь почитает память святых мучеников Парамона и Филумена. Как сообщает Главред, они жили в период раннего христианства, когда римские власти преследовали верующих.
Парамон был ремесленником. Он активно проповедовал христианство. Его активная позиция привлекла влияние местных властей. В итоге Парамона арестовали, заставляли отречься от веры. Он остался предан вере и в итоге был казнен.
Филумен поддерживал Парамона в его проповеди и также вел активную христианскую деятельность. Он также был предан вере, за что и подвергся жестким пыткам, а в итоге его казнили.
Что можно делать 29 ноября
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.
- В этот день нужно выпечь постную выпечку. Ими можно угостить соседей. Считается, что тогда богатство придет в ваш дом.
Что нельзя делать 29 ноября
1. Нельзя 29 ноября повышать голос и спорить. Иначе это притянет зимой беды.
2. Нельзя 29 ноября брать в руки острые предметы. Иначе есть угроза пораниться и притянуть неудачи.
3. Нельзя 29 ноября убирать и выносить из дома мусор. Иначе вы вынесете из дома удачу и благополучие.
4. Нельзя 29 ноября рассказывать о своих планах. Иначе они не сбудутся.
5. Нельзя 29 ноября переезжать. Это не благоприятный день для подобного.
Приметы 29 ноября
- Если в этот день мороз, то зима будет холодной.
- Если в этот день идет снег, то зима будет сухой и морозной.
- Если в этот день деревья в инее, то в ближайшие дни будут метели.
- Если в этот день звери готовятся к спячке, то скоро будут холодные дни.
Что стоит учитывать читателю
