Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

Что можно делать 29 ноября. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье, здоровье и благополучие.

Что нельзя делать 29 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день на деревьях иней

Почему нельзя выбрасывать мусор в этот день

Что нужно испечь 29 ноября

29 ноября церковь почитает память святых мучеников Парамона и Филумена. Как сообщает Главред, они жили в период раннего христианства, когда римские власти преследовали верующих.

Парамон был ремесленником. Он активно проповедовал христианство. Его активная позиция привлекла влияние местных властей. В итоге Парамона арестовали, заставляли отречься от веры. Он остался предан вере и в итоге был казнен.

Филумен поддерживал Парамона в его проповеди и также вел активную христианскую деятельность. Он также был предан вере, за что и подвергся жестким пыткам, а в итоге его казнили.

Что можно делать 29 ноября

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.

В этот день нужно выпечь постную выпечку. Ими можно угостить соседей. Считается, что тогда богатство придет в ваш дом.

Что нельзя делать 29 ноября

1. Нельзя 29 ноября повышать голос и спорить. Иначе это притянет зимой беды.

2. Нельзя 29 ноября брать в руки острые предметы. Иначе есть угроза пораниться и притянуть неудачи.

3. Нельзя 29 ноября убирать и выносить из дома мусор. Иначе вы вынесете из дома удачу и благополучие.

4. Нельзя 29 ноября рассказывать о своих планах. Иначе они не сбудутся.

5. Нельзя 29 ноября переезжать. Это не благоприятный день для подобного.

Приметы 29 ноября

Если в этот день мороз, то зима будет холодной.

Если в этот день идет снег, то зима будет сухой и морозной.

Если в этот день деревья в инее, то в ближайшие дни будут метели.

Если в этот день звери готовятся к спячке, то скоро будут холодные дни.

