Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

Вы узнаете:
- Какой будет погода во вторник
- Когда ждать похолодания
Погода в Украине во вторник, 2 декабря, ожидается пасмурная, влажная с умеренной температурой воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"2-го декабря в Украине облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками", - написала она.
Температура воздуха в течение дня ожидается +3...+7 градусов, на юге +7...+12 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник будет облачно, сыро и ожидается +6 градусов.
"Похолодание на 2-4 градуса предполагается в конце недели. Зима пришла, а это значит, что весна стала ближе", - подытожила Диденко.
Какой будет зима в Украине
Народный синоптик Станислав Щедрин ранее заявлял, что эта зима будет похожа на прошлую, без аномального холода.
"Зима будет с небольшими морозами, но не аномальными. Изменение климата повлияло на наши зимы, поэтому ожидаем декабрь без сильных морозов", - прогнозирует он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных и Житомирской областях будет туман с видимостью 200-500 м.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что зима в Украине начнется осенней или весенней погодой.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в первые дни декабря будет устойчивой с температурой выше нормы.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
