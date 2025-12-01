Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

Синоптик также сказала, что в Украине ожидается туман.

Прогноз погоды на 2 декабря / фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 2 декабря, ожидается пасмурная, влажная с умеренной температурой воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2-го декабря в Украине облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками", - написала она.

Температура воздуха в течение дня ожидается +3...+7 градусов, на юге +7...+12 градусов.

Погода 2 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве во вторник будет облачно, сыро и ожидается +6 градусов.

"Похолодание на 2-4 градуса предполагается в конце недели. Зима пришла, а это значит, что весна стала ближе", - подытожила Диденко.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет зима в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин ранее заявлял, что эта зима будет похожа на прошлую, без аномального холода.

"Зима будет с небольшими морозами, но не аномальными. Изменение климата повлияло на наши зимы, поэтому ожидаем декабрь без сильных морозов", - прогнозирует он.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных и Житомирской областях будет туман с видимостью 200-500 м.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что зима в Украине начнется осенней или весенней погодой.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в первые дни декабря будет устойчивой с температурой выше нормы.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

