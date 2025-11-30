В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 1 декабря

Где температура воздуха опустится до -2 градуса

Где будет дождь и туман

Погода в Украине 1 декабря будет местами дождливой и туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных и Житомирской областях будет туман с видимостью 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что начало зимы будет осенним. Дожди пройдут на юге, в центральных областях, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье.

Температура воздуха повысится до 4-7 градусов тепла. На юге будет теплее - 8-12 градусов тепла. По данным синоптика, новое похолодание ожидается в конце недели.

"Осень прогуливается уже с зимой под ручку, никак не разойдутся", - говорится в сообщении.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 1 декабря

В Украине 1 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в южных, западных и Винницкой областях. В Карпатах будет мокрый снег. В западных и Житомирской областях будет туман. Ветер будет восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 1 декабря в Украине будет достаточно теплой. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+11 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 0...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: meteoprog

Погода 1 декабря в Киеве

В Киеве 1 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.

Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

