Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в понедельник
- В каких областях выпадут дожди
Погода в Украине в понедельник, 1 декабря, будет облачной с дождями и туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, зима в Украине начнется осенней или весенней погодой.
"Преимущественно будет облачно, сыро, как не дождь, то туман", - отметила она.
Синоптик говорит, что дожди вероятны на юге, в центральных областях, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье.
В то же время, температура воздуха в течение дня 1-го декабря ожидается +4...+7 градусов, на юге +8...+12 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве календарная зима придет с облачностью. Небольшой дождь в столице возможен вечером. Температура воздуха составит +5...+6 градусов.
"Чтобы так сильно что-то изменилось в ближайшие дни - вряд ли, разве что в конце недели похолодает. Осень прогуливается уже с зимой под ручку, никак не разойдутся", - подытожила Диденко.
Погода в Украине в декабре
Синоптик Игорь Кибальчич ранее рассказывал, что погода в Украине в декабре будет аномально теплой.
По его словам, первая декада декабря в Украине пройдет в условиях мягкой и очень спокойной погоды, с небольшим количеством осадков и слабым ветром.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.
Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.
Читайте также:
- Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025 года
- Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника
- Кремль принял новую стратегию в отношении оккупированных территорий Украины - чего ждать
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред