Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

Синоптик рассказала, что зима в Украине начнется осенней или весенней погодой.

Прогноз погоды на 1 декабря / фото: pixabay

Погода в Украине в понедельник, 1 декабря, будет облачной с дождями и туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, зима в Украине начнется осенней или весенней погодой.

"Преимущественно будет облачно, сыро, как не дождь, то туман", - отметила она.

Синоптик говорит, что дожди вероятны на юге, в центральных областях, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье.

Карта осадков / фото: facebook.com/tala.didenko

В то же время, температура воздуха в течение дня 1-го декабря ожидается +4...+7 градусов, на юге +8...+12 градусов.

Погода 1 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве календарная зима придет с облачностью. Небольшой дождь в столице возможен вечером. Температура воздуха составит +5...+6 градусов.

"Чтобы так сильно что-то изменилось в ближайшие дни - вряд ли, разве что в конце недели похолодает. Осень прогуливается уже с зимой под ручку, никак не разойдутся", - подытожила Диденко.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

Синоптик Игорь Кибальчич ранее рассказывал, что погода в Украине в декабре будет аномально теплой.

По его словам, первая декада декабря в Украине пройдет в условиях мягкой и очень спокойной погоды, с небольшим количеством осадков и слабым ветром.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.

Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

