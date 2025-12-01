Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

На Солнце за сутки произошло 12 мощных вспышек.

Магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: сгенерированное ИИ

Магнитная буря красного уровня накрыла Украину в понедельник, 1 декабря. Она может повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям атмосферного давления. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Солнечная активность в этот период достигла очень высокого уровня. По данным EarthSky, 1 декабря в 02:27 произошла мощная вспышка класса X1.9 из области, вращающейся вокруг северо-восточного края Солнца. Вспышка вызвала сильные радиопомехи и стала самой мощной за последний период.

Кроме того, другая активная зона AR4294 оставалась самой сложной магнитно-областью. Там произошло три вспышки класса C. Всего в течение последних 24 часов наблюдалось 12 вспышек: одна вспышка класса X и 11 вспышек класса C.

В понедельник, 1 декабря, К-индекс достиг отметки 6 (красный), что соответствует сильной магнитной буре. В этот день возможно усиление симптомов у метеочувствительных - головные боли, усталость, раздражительность и снижение концентрации.

Магнитная буря / Фото: скриншот meteoagent.com

Однако во вторник, 2 декабря, магнитная буря спадет. Активность снизится до К-индекса 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабой буре. Влияние на самочувствие будет минимальным, но чувствительные люди могут испытывать незначительное недомогание.

Однако 3-4 декабря возможен новый виток активности из-за большого трансекваториального потока корональных дыр. В среду, 3 декабря, солнечная активность возрастет и значения К-индекса могут достичь 5-6.

Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как магнитные бури влияют на человека

Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать у людей различные симптомы: головные боли и мигрени, повышенную усталость, слабость, раздражительность, нарушение сна и общее ухудшение самочувствия. Особенно ощутимыми эти эффекты становятся для метеочувствительных людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Чтобы облегчить симптомы, стоит:

Хорошо высыпаться и придерживаться здорового питания.

Исключить из рациона острые, соленые и жирные блюда, алкоголь и уменьшить потребление кофеина.

Пить травяные чаи и много воды для поддержания водного баланса.

Прогуливаться на свежем воздухе, желательно за городом, избегая прямого солнечного света.

Выполнять легкие физические упражнения для повышения тонуса организма.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Напомним, 23 ноября геомагнитный шторм достиг 5 баллов, на следующий день мощность выросла до 6-7 баллов. 28 ноября буря держалась на 6 баллов.

Также во вторник, 2 декабря, в Украине ожидается пасмурная, влажная погода с умеренной температурой, сообщила синоптик Наталья Диденко. Возможны небольшие дожди, морось и туман.

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует в начале декабря в Украине теплую и стабильную погоду с температурой выше нормы. По его словам, в первой половине недели в большинстве областей сохранится туманная и облачная погода.

