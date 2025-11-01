Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

Алена Кюпели
1 ноября 2025, 11:17
27
Скандальный Никита Джигурда показался в очень болезненном виде.
Как сейчас выглядит путинист Джигурда
Как сейчас выглядит путинист Джигурда / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Джигурда
  • Что с ним случилось

Российский актер-путинист, который родом из Киева, Никита Джигурда, представляющий угрозу национальной безопасности Украины, похоже, серьезно болен.

Как пишут российские пропагандисты, у 64-летнего пенсионера, большие проблемы со здоровьем и алкоголем, в частности.

видео дня
Джигурда превратился в дряхлого старика
Джигурда превратился в дряхлого старика / Фото Стархит

Его часто можно увидеть в состоянии алкогольного опьянения. Он с трудом передвигается, падает и даже уснул на лавке.

Джигурда превратился в дряхлого старика
Джигурда превратился в дряхлого старика / Фото Стархит

Сейчас Джигурда, вместе со своей подругой-путинисткой Анастасией Волочковой участвует в очередном российском шоу. На этот раз звезд пытаются реабилитировать и избавить от алкогольной или наркотической зависимости.

Джигурда превратился в дряхлого старика
Джигурда превратился в дряхлого старика / Фото Стархит

В шоу "Звезды под капельницей" участники пройдут курс реабилитации под присмотром нарколога.

У Джигурды подозревают алкоголизм да и его внешний вид является точным тому доказательством.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.

А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Никита Джигурда

Никита Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Никита Джигурда новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"

10:52Война
Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

10:43Украина
Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:42Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Последние новости

11:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнут

11:27

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

11:17

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

10:52

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"Фото

10:43

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
10:36

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

Реклама
09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

02:36

Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

Реклама
01:41

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

00:39

У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

31 октября, пятница
23:59

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

23:29

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

22:50

"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантовВидео

22:45

"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

22:29

Украинцам дали 20 дней: в ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф

22:15

Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами: Цукерберг не аплодировал

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

21:28

Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знака зодиака разбогатеют уже в ноябре: денег у них будет много

21:21

Нагар и ржавчина исчезнут с чугунных сковородок, если потереть их одним овощемВидео

21:13

Большой ажиотаж: в Украине может стремительно подорожать популярная крупа

20:59

Наталка Денисенко пришла на "Холостяк" и обсудила участниц - детали

20:57

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:55

Страсти вокруг Венесуэлы: Мадуро запросил у Путина военную помощь

20:52

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

20:34

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

Реклама
19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять