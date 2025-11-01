Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

Кратко:
Российский актер-путинист, который родом из Киева, Никита Джигурда, представляющий угрозу национальной безопасности Украины, похоже, серьезно болен.
Как пишут российские пропагандисты, у 64-летнего пенсионера, большие проблемы со здоровьем и алкоголем, в частности.
Его часто можно увидеть в состоянии алкогольного опьянения. Он с трудом передвигается, падает и даже уснул на лавке.
Сейчас Джигурда, вместе со своей подругой-путинисткой Анастасией Волочковой участвует в очередном российском шоу. На этот раз звезд пытаются реабилитировать и избавить от алкогольной или наркотической зависимости.
В шоу "Звезды под капельницей" участники пройдут курс реабилитации под присмотром нарколога.
У Джигурды подозревают алкоголизм да и его внешний вид является точным тому доказательством.
Отметим, как сообщал Главред, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.
А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.
О персоне: Никита Джигурда
Никита Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.
