Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

Голубцы - любимое для многих блюдо, во время приготовления которого даже у опытных хозяек могут возникнуть проблемы. В частности не всем получается красиво завернуть начинку в лист капусты.
Однако Главред узнал лайфхак, как упростить этот процесс. Им на YouTube-канале "Мир советов" поделилась украинский блогер Светлана.
Как завернуть голубцы с помощью тарелки
Если полностью вручную завернуть голубцы не получается, Светлана советует использовать небольшую глубокую тарелку. В нее надо выложить лист капусты, а поверх начинку для голубцов.
Далее простыми движениями заворачиваем капусту внутрь и переворачиваем сформированный голубец. Он получается очень красивый.
Смотрите видео о том, как лучше заворачивать голубцы:
Об источнике: ютуб канал "Мир советов"
Автор канала - Светлана. На этом канале она публикует полезные советы, лайфхаки, креативные идеи (быт, уборка, красота, кулинария, здоровое питание, похудение, диеты, развитие), которые могут пригодиться в повседневной жизни.
