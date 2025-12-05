Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

Как завернуть голубцы в капустный лист с помощью тарелки.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-i-krasivo-zavernut-golubcy-luchshiy-sposob-kotoryy-sekonomit-vremya-10721528.html Ссылка скопирована

Самый простой способ, как завернуть голубцы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Зачем тарелка во время формирования голубцов

Как красиво завернуть голубцы

Голубцы - любимое для многих блюдо, во время приготовления которого даже у опытных хозяек могут возникнуть проблемы. В частности не всем получается красиво завернуть начинку в лист капусты.

Однако Главред узнал лайфхак, как упростить этот процесс. Им на YouTube-канале "Мир советов" поделилась украинский блогер Светлана.

видео дня

Как завернуть голубцы с помощью тарелки

Если полностью вручную завернуть голубцы не получается, Светлана советует использовать небольшую глубокую тарелку. В нее надо выложить лист капусты, а поверх начинку для голубцов.

Далее простыми движениями заворачиваем капусту внутрь и переворачиваем сформированный голубец. Он получается очень красивый.

Смотрите видео о том, как лучше заворачивать голубцы:

Другие новости:

Об источнике: ютуб канал "Мир советов" Автор канала - Светлана. На этом канале она публикует полезные советы, лайфхаки, креативные идеи (быт, уборка, красота, кулинария, здоровое питание, похудение, диеты, развитие), которые могут пригодиться в повседневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред