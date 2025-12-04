Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Лайфхаки

Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

Инна Ковенько
4 декабря 2025, 15:40
11
Некоторые предметы нужно мыть исключительно вручную, чтобы не испортить их преждевременно.
Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке
/ Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Что нельзя мыть в посудомойке
  • Можно ли мыть пластик в посудомойке

Посудомоечная машина уже давно стала одним из главных кухонных удобств, она экономит время, силы и воду, а процесс мытья посуды превращает в простую рутину. Однако некоторые материалы просто не рассчитаны на интенсивную обработку и могут испортиться после нескольких циклов.

Главред расскажет, какие предметы нужно мыть исключительно вручную, чтобы не потерять их преждевременно.

Эксперты отмечают, что несмотря на все преимущества посудомойки, не каждый предмет выдерживает интенсивные струи горячей воды и агрессивные моющие средства. Об этом пишет Real Simple.

Что нельзя мыть в посудомойке

  • алюминий
  • меди
  • чугуна
  • углеродистой стали
  • и антипригарного покрытия

Высокая температура и сильные моющие вещества могут изменить цвет алюминия, разрушить защитное покрытие чугуна или полностью уничтожить антипригарный слой. Если вы не уверены, из чего изготовлен тот или иной кухонный предмет, рекомендуем проверить маркировку на дне или найти информацию о нем онлайн.

Можно ли мыть пластик в посудомойке

Пластиковые предметы, особенно крышки от контейнеров, также могут пострадать от горячей воды. Эксперты объясняют, что тонкий пластик часто деформируется, теряет форму, а иногда и плавится. Конечно, иногда приходится загрузить в машину контейнер, который впитал запахи или имеет следы от соуса, но в таком случае рекомендуем ставить их на верхнюю полку, где температура значительно ниже.

Термосы

Изолированные чашки и бутылки, включая термосы, также не дружат с посудомойками. Внутренний слой, который отвечает за сохранение температуры, может повредиться. Такие предметы лучше служат и лучше удерживают тепло, если их мыть вручную. Хотя в случае сильного загрязнения иногда можно воспользоваться посудомойкой, лучше все же оставить эту технику как крайний вариант.

Деревянные предметы

Ложки, лопатки и доски быстро теряют вид, если попадают в посудомоечную машину. Вода и высокая температура заставляют дерево рассыхаться, трескаться и терять покрытие. Рекомендуем время от времени обрабатывать деревянные принадлежности специальным пищевым маслом, так они дольше будут сохранять свой натуральный вид и станут более устойчивыми к влаге.

Кухонная техника

Кухонные приборы никогда нельзя ставить в посудомоечную машину, ведь это опасно для электроники. Впрочем, некоторые съемные части иногда можно мыть в машине, но только после внимательного ознакомления с инструкцией производителя. Напоминаем, небрежное отношение может стоить как функциональности, так и гарантии.

Мрамор

Мрамор пористый, хорошо впитывает жидкость и может потерять блеск или покрыться пятнами от агрессивных моющих средств. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют мыть такие изделия только вручную, чтобы сохранить их вид на долгие годы.

Серебро

Посудомойка может оставить на серебре некрасивые пятна, ускорить процесс окисления и потемнения металла. Поэтому такие вещи требуют исключительно ручного, деликатного ухода.

Фарфоровая посуда

Высокие температуры и агрессивные моющие вещества могут серьезно повредить тонкую глазурь, деликатные узоры или золотую и серебряную отделку. Такие вещи могут потерять цвет, покрываться трещинами и сколами, поэтому их стоит мыть вручную, независимо от усталости и желания ускорить процесс.

Хрустальная посуда

Несмотря на прочный вид, она очень хрупкая и чувствительная к перепадам температур. Хрусталь легко мутнеет, а в условиях посудомойки может даже треснуть или полностью разбиться. То же касается и тонкого стекла, которое часто используют для бокалов или декоративных изделий. Сильные струи воды или случайное столкновение с другим предметом во время цикла могут разрушить их буквально за секунду.

Смотрите видео о том, что не следует мыть в посудомоечной машине:

О источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

посуда лайфхак
