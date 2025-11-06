Популярный лайфхак оказался вредным: названы три вещи, которые нельзя мыть уксусом

Вы узнаете:
Уксус - это практически идеальное средство для чистки различных поверхностей.
Однако эксперты предупреждают: в трёх конкретных местах в доме применять уксус категорически нельзя.
Почему полезно чистить уксусом?
Белый уксус многие хвалят как экологичное и доступное чистящее средство благодаря его способности растворять грязь, удалять пятна и нейтрализовать неприятные запахи.
В социальных сетях можно найти множество лайфхаков, демонстрирующих, что уксус – это фактически панацея от всего: от известкового налёта до проблем со стиркой.
Если вам интересно, как использовать уксус для чистки и уборки, читайте материал: Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом.
Однако, по словам эксперта по домашней гигиене Мадам Свэт (Madame Sweat), уксус не так универсален, как многие думают. На самом деле, его использование не в том месте может привести к необратимым последствиям.
Специалист по гигиене опубликовала в Instagram вирусное видео, в котором рассказывает о трёх поверхностях, которые ни в коем случае нельзя чистить уксусом, независимо от его разбавленности.
Какие поверхности нельзя мыть уксусом
1. Натуральный камень (гранит, мрамор, известняк).
Кислотность уксуса может разъедать и повреждать поверхности из натурального камня, включая кухонные столешницы и каменную плитку.
"Никогда не используйте уксус на натуральном камне. Даже разбавленный уксус слишком кислый", – предупредила она.
Безопасная альтернатива: мягкое средство для мытья посуды, смешанное с водой и мягкой тканью.
2. Паркетные полы.
Хотя многие используют уксус в качестве бюджетного средства для мытья полов, он может со временем снять защитное покрытие с древесины и даже привести к её деформации.
Безопасная альтернатива: кастильское мыло (натуральное чистящее средство на основе оливкового масла) или специализированное средство для чистки деревянных полов.
3. Всё, что содержит резиновые детали.
Уксус может медленно разрушать резиновые уплотнители и прокладки, особенно в таких приборах, как стиральные и посудомоечные машины. Хотя его часто рекомендуют для удаления плесени, длительное использование ослабляет резину.
Безопасная альтернатива: пищевая сода для устранения запаха и подходящие чистящие средства для посудомоечных машин для ухода за ними.
Вы можете использовать уксус в стиральной машине, но только если он налит в отсек для моющего средства, чтобы не попал на резиновый уплотнитель дверцы.
Как писал Главред, прежде чем хвататься за средство для прочистки труб - стоит дважды подумать. Сантехники говорят, что оно может повредить трубы. Детальнее читайте в материале: Чем нельзя чистить пластиковые трубы: сантехники назвали худшие средства.
О персоне: Madame Sweat
Настоящее имя: Mary Futher. Ведет станичку в Instagram. Работает под псевдонимом "Madame Sweat".
Родом из Канады.
Является основателем бренда Kaia Naturals и ранее работала в центре разработки продуктов в крупных косметических компаниях.
Главная тема ее постов: гигиена тела и дома, советы по уходу за кожей, домашняя чистота, мифы об уходе.
Разбирает "неприятные" темы ухода (например, потливость, запахи, складки кожи), даёт простые, практичные рекомендации.
Продвигает естественные продукты и решения — в том числе свои, через бренд Kaia Naturals.
