Популярный лайфхак оказался вредным: названы три вещи, которые нельзя мыть уксусом

Все думают, что уксус — идеальный очиститель. Но есть места, где он только вредит.

Почему уксус опасен для некоторых поверхностей в доме — мнение эксперта / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/madamesweat

Вы узнаете:

В чем плюсы использования уксуса во время уборки

Что нельзя мыть уксусом

Уксус - это практически идеальное средство для чистки различных поверхностей.

Однако эксперты предупреждают: в трёх конкретных местах в доме применять уксус категорически нельзя.

Почему полезно чистить уксусом?

Белый уксус многие хвалят как экологичное и доступное чистящее средство благодаря его способности растворять грязь, удалять пятна и нейтрализовать неприятные запахи.

В социальных сетях можно найти множество лайфхаков, демонстрирующих, что уксус – это фактически панацея от всего: от известкового налёта до проблем со стиркой.

Однако, по словам эксперта по домашней гигиене Мадам Свэт (Madame Sweat), уксус не так универсален, как многие думают. На самом деле, его использование не в том месте может привести к необратимым последствиям.

Специалист по гигиене опубликовала в Instagram вирусное видео, в котором рассказывает о трёх поверхностях, которые ни в коем случае нельзя чистить уксусом, независимо от его разбавленности.

Какие поверхности нельзя мыть уксусом

1. Натуральный камень (гранит, мрамор, известняк).

Кислотность уксуса может разъедать и повреждать поверхности из натурального камня, включая кухонные столешницы и каменную плитку.

"Никогда не используйте уксус на натуральном камне. Даже разбавленный уксус слишком кислый", – предупредила она.

Безопасная альтернатива: мягкое средство для мытья посуды, смешанное с водой и мягкой тканью.

2. Паркетные полы.

Хотя многие используют уксус в качестве бюджетного средства для мытья полов, он может со временем снять защитное покрытие с древесины и даже привести к её деформации.

Безопасная альтернатива: кастильское мыло (натуральное чистящее средство на основе оливкового масла) или специализированное средство для чистки деревянных полов.

3. Всё, что содержит резиновые детали.

Уксус может медленно разрушать резиновые уплотнители и прокладки, особенно в таких приборах, как стиральные и посудомоечные машины. Хотя его часто рекомендуют для удаления плесени, длительное использование ослабляет резину.

Безопасная альтернатива: пищевая сода для устранения запаха и подходящие чистящие средства для посудомоечных машин для ухода за ними.

Вы можете использовать уксус в стиральной машине, но только если он налит в отсек для моющего средства, чтобы не попал на резиновый уплотнитель дверцы.

О персоне: Madame Sweat Настоящее имя: Mary Futher. Ведет станичку в Instagram. Работает под псевдонимом "Madame Sweat". Родом из Канады. Является основателем бренда Kaia Naturals и ранее работала в центре разработки продуктов в крупных косметических компаниях. Главная тема ее постов: гигиена тела и дома, советы по уходу за кожей, домашняя чистота, мифы об уходе. Разбирает "неприятные" темы ухода (например, потливость, запахи, складки кожи), даёт простые, практичные рекомендации. Продвигает естественные продукты и решения — в том числе свои, через бренд Kaia Naturals.

