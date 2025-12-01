Укр
  3. Звёзды

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

Анна Подгорная
1 декабря 2025, 13:32
13
Кристина Решетник вспомнила, как дикторская карьера мужа повлияла не нее в начале их знакомства.
Григорий Решетник, Кристина Решетник
Танцы со звездами Григорий Решетник - что думает о его участии жена ведущего / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кратко:

  • Григорий Решетник - один из участников благотворительного выпуска "Танцев со звездами"
  • Его жена прокомментировала это событие

Сегодня стало известно, что новый выпуск "Танцев со звездами", который готовят к выходу с благотворительной целью, состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 Украина. Кроме того были раскрыты еще три имени звездных участников. Среди них оказался ведущий Григорий Решетник.

Шоумена с танцевальным проектом связывает общее прошлое: в 2006-2007 годах (1-3 сезоны) именно Решетник был брендвойсом шоу, который приглашал участников на паркет. Теперь на танцевальной площадке оказался и он сам.

видео дня

По этому поводу в своем блоге в Instagram пошутила Кристина Решетник - жена ведущего. Она отметила, что была сильно удивлена тем, что тот самый голос за кадром принадлежал не зрелому мужчине, а молодому парню.

"Ну все, теперь и вы знаете, где пропадает мой любимый. Если он не с холостячками, то он на паркете с загадочной партнершей. 19 лет назад Гриша был диктором первых трех "Танцев со звездами" и оглашал участников: "Дамы и господа, на паркет на исполнения танца приглашается...". И когда мы познакомились, меня очень эта история впечатлила, потому что я всегда думала, что это мужчина лет 50", - поделилась жена Григория Решетника.

Григорий Решетник
Танцы со звездами Григорий Решетник - что думает о его участии жена ведущего / фото: instagram.com/kristina_reshetnik/
Григорий Решетник
Танцы со звездами Григорий Решетник - что думает о его участии жена ведущего / фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что ведущая 1+1 Наталья Островская оказалась под капельницей. Ей пришлось вызывать скорую на дом после того, как на тренировке ей резко стало плохо.

Также украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста. Она поделилась курьезной историей, которая приключилась с ней в поезде.

О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

шоу-бизнес Григорий Решетник новости шоу бизнеса
