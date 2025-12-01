"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

Кристина Решетник вспомнила, как дикторская карьера мужа повлияла не нее в начале их знакомства.

Танцы со звездами Григорий Решетник - что думает о его участии жена ведущего / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кратко:

Григорий Решетник - один из участников благотворительного выпуска "Танцев со звездами"

Его жена прокомментировала это событие

Сегодня стало известно, что новый выпуск "Танцев со звездами", который готовят к выходу с благотворительной целью, состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 Украина. Кроме того были раскрыты еще три имени звездных участников. Среди них оказался ведущий Григорий Решетник.

Шоумена с танцевальным проектом связывает общее прошлое: в 2006-2007 годах (1-3 сезоны) именно Решетник был брендвойсом шоу, который приглашал участников на паркет. Теперь на танцевальной площадке оказался и он сам.

По этому поводу в своем блоге в Instagram пошутила Кристина Решетник - жена ведущего. Она отметила, что была сильно удивлена тем, что тот самый голос за кадром принадлежал не зрелому мужчине, а молодому парню.

"Ну все, теперь и вы знаете, где пропадает мой любимый. Если он не с холостячками, то он на паркете с загадочной партнершей. 19 лет назад Гриша был диктором первых трех "Танцев со звездами" и оглашал участников: "Дамы и господа, на паркет на исполнения танца приглашается...". И когда мы познакомились, меня очень эта история впечатлила, потому что я всегда думала, что это мужчина лет 50", - поделилась жена Григория Решетника.

Танцы со звездами Григорий Решетник - что думает о его участии жена ведущего / фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Танцы со звездами Григорий Решетник - что думает о его участии жена ведущего / фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

