"Реально было стремно": ведущий "Холостяка" признался, влюблялись ли в него участницы

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Украинский ведущий и диктор Григорий Решетник с 2012 года является неотъемлемой частью романтического реалити-шоу "Холостяк". На съемочной площадке проекта бушуют флюиды, так что не удивительно, что девушки, которые пришли искать свою любовь, обращают свои взоры и на ведущего.
Об этом Григорий Решетник рассказал на официальной странице "Холостяка" в Instagram. Он отметил, что прежде такое случалось чаще, из-за чего и ему, и главному герою проекта порой становилось очень неловко.
"Сейчас все реже, а раньше в сезонах чаще была влюбленность. Я помню, когда героини на свидании с Холостяком говорили, что им приснился Григорий Решетник. Это реально было стремно не только для Холостяка, но и для меня", - вспоминает шоумен.
Стоит отметить, что на момент съемок второго сезона "Холостяка" (тогда Григорий появился впервые на проекте в качестве ведущего) Решетник был уже два года женат. Сейчас Григорий и Кристина Решетники воспитывают троих сыновей и считаются одной из самых крепких пар на украинском телевидении.
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Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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