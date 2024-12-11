Григорий Решетник раскрыл свой секрет крепких отношений: "Один на двоих"

Ведущий "Холостяка" сделал "сенсационное" заявление про брак.

https://glavred.info/starnews/grigoriy-reshetnik-raskryl-svoy-sekret-krepkih-otnosheniy-odin-na-dvoih-10621697.html Ссылка скопирована

Григорий Решетник с женой - Решетник раскрыл тайну идеального брака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Читайте больше:

Что, по мнению Решетника, поддерживает идеальные отношения в браке

Каким образом звезда доказал свою теорию

Украинский ведущий Григорий Решетник со своей супругой Кристиной в следующем году отметит хрустальную свадьбу - 15 лет брака. За это время пара обзавелась тремя детьми, прошла испытание славой и заслуженно считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Шоумен помимо работы на телевидении активно развивает свой блог в Instagram, в котором нередко делится именно семейными моментами с женой и сыновьями.

видео дня

Так в сторис Решетник решил наконец раскрыть поклонникам секрет своего крепкого брака. Оказалось, что все дело в общих взглядах и ценностях, сформированных еще в детстве.

Конечно, знаменитость использовал более наглядные, юмористические формулировки: показал детские фото себя и Кристины приблизительно в одном возрасте во время отдыха у моря - будущие супруги с удовольствием "обкатывают" курортный транспорт. Эта общность и объединяет их, шутит Решетник.

"Внимание! Сенсация! Секрет крепких отношений - это один вид транспортного средства на двоих! Это я (на фото по центру - прим. редактора). Уверен, такое же фото есть у многих. Это - жена. У меня, кстати, фото на таком же ослике тоже было", - пишет популярный ведущий.

Григорий Решетник с женой - Решетник раскрыл тайну идеального брака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда фильма "Я, Победа и Берлин" , украинский актер Иван Блиндар, говорит про военные учения и свою службу на фронте.

Также украинская актриса Ольга Сумская призналась, что вытворила ее родная сестра. Ольга и Наталья Сумские уже очень давно демонстративно не поддерживают отношения.

Читайте также:

Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред