Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогает

Пятна на руках, которые появляются после чистки грецких орехов, отмываются довольно трудно. Поэтому люди часто могут ходить с почерневшими ладонями до двух недель. Главред расскажет, как правильно отмыть руки после чистки орехов.

Почему грецкие орехи окрашивают кожу

Руки чернеют только после контакта с незрелым плодом, особенно с его зеленой кожицей. Связано это с тем, что она содержит сильный пигмент – юглон. Он также является мощным источником йода. Юглон полезен для организма человека, поэтому зеленую кожуру грецких орехов часто применяют для приготовления целебных отваров. Когда скорлупка полностью высыхает, она теряет способность загрязнять руки.

Юглон пигментирует кожу не сходу, а равномерно. Эта особенность характерна для вещества. Поэтому, если после сбора урожая вы не замечаете почернения, обработать конечности все же нужно для профилактики появления загрязнения через некоторое время.

Как убрать следы от грецких орехов на руках: народные методы

Лимонная кислота

В частности, эффективно отбелит руки лимонная кислота или лимонный сок. Нужно налить в небольшую мисочку горячую воду, добавить 1 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты в гранулах. Далее нужно пропарить руки 10-15 минут трижды за день.

Хозяйственное мыло

Для такого способа нужно натереть руки половинкой лимона и тщательно смыть хозяйственным мылом. С первого раза процедура результат не даст, поэтому желательно повторить 3-5 раз в течение дня.

Отметим, если дома лимона нет, то его можно заменить зеленым виноградом.

Картофель

Очищенный картофель нужно потереть и кашей намазать руки и оставить на пол часа. После этого смыть теплой водой. Процедуру надо повторить несколько раз.

Зубная паста

Нужно просто нанести на руки пасту и хорошо потереть. Процедуру стоит повторить несколько раз.

Уксус

Промыть уксусом руки от орехов также придется несколько раз. После процедуры необходимо нанести на руки увлажняющий крем.

Перекись водорода

Если сок молодых орехов только попал на кожу и еще не успел окислиться и потемнеть, его можно оттереть ватой, смоченной 3% перекисью водорода. Но если пятна уже стали черными, этот метод малоэффективен.

