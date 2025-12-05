Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

Вы узнаете:
- Валерия Жуковская рассказала, почему Холостяк не выбрал ее
- Кто станет финалисткой шоу
Участница романтического реалити "Холостяк 14" Валерия Жуковская, которую ранее называли фавориткой Тараса Цимбалюка, поделилась своими мыслями о финалистках проекта после того, как покинула его в седьмом выпуске. По мнению девушки, которое она высказала в интервью РБК-Украина, только две участницы для нее ощущались как фаворитки.
Несмотря на то, что Тарас обратил внимание на девушку еще в первых выпусках и ее называли фавориткой Холостяка, дальше Жуковской пройти не удалось. Валерия рассказала, что после откровенного разговора между ними она поняла — ей нужен совершенно другой мужчина.
"Он хотел поговорить со мной, чтобы понять в первую очередь мои дальнейшие намерения и, скорее всего, подтвердил свои мысли... Но он импульсивный человек, и такая резкая смена позиции для меня подсветила важное - рядом с собой я вижу более последовательного, рационального, а не чисто эмоционального человека", — ответила участница.
Жуковская также отметила, что на проекте смогла построить дружеские отношения с несколькими участницами. Она развеяла миф, что девушек специально мотивируют ссориться. Кроме того, Валерия назвала, кто, по ее мнению, станет финалистками шоу "Холостяк".
"Трудно судить объективно, но на сегодня именно по вайбу для меня финалистки - Ирочка и Надин", — ответила она.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
