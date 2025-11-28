Забрала скорая: что случилось в 'Холостяку' перед церемонией роз

Вы узнаете:
- Тарас Цымбалюк неожиданно заболел
- Кто из девушек может покинуть проект
В конце седьмого выпуска украинского популярного шоу "Холостяк" его главный герой Тарас Цымбалюк не смог появится на церемонию роз, поскольку ему стало плохо.
Оказывается, актеру пришлось вызвать скорую помощь из-за чего участницы проекта очень расстроились и запереживали за Тараса.
Хоть главный герой и не сумел появится на церемонии роз, но он сумел передать подарок участнице Анастасии – кулон в виде сердца с розой.
Девушки все же решили снять видео для Цымбалюка, чтобы поддержать его.
Также Григорий Решетник сообщил, что у Тараса есть вопросы к Оксане и Оли, поэтому они встретятся с актером на парном свидании, а все остальные девушки получили розы.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, порадовал фанатов новым видео. Как стало известно из соцсетей юмориста, он находится в Израиле, где у него запланированы концерты, но Галкин все же нашел время и отдохнуть на море.
А также певица Светлана Лобода снова попала в скандал после публикации кадров из ее концерта. В соцсети Threads опубликовали видео артистки из концерта в Осло, где на сцену ей зрители бросили флаг Украины.
Вас может заинтересовать:
- Кристина Орбакайте приняла важное решение - куда она приехала
- "Испытания": Ольга Сумская публично рассказала об измене Виталия Борисюка
- "Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред