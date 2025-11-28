Забрала скорая: что случилось в 'Холостяку' перед церемонией роз

Тарас Цымбалюк заболел перед церемонией роз.

В конце седьмого выпуска украинского популярного шоу "Холостяк" его главный герой Тарас Цымбалюк не смог появится на церемонию роз, поскольку ему стало плохо.

Оказывается, актеру пришлось вызвать скорую помощь из-за чего участницы проекта очень расстроились и запереживали за Тараса.

Хоть главный герой и не сумел появится на церемонии роз, но он сумел передать подарок участнице Анастасии – кулон в виде сердца с розой.

Девушки все же решили снять видео для Цымбалюка, чтобы поддержать его.

Также Григорий Решетник сообщил, что у Тараса есть вопросы к Оксане и Оли, поэтому они встретятся с актером на парном свидании, а все остальные девушки получили розы.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

