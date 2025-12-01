"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

Ани Лорак поздравила поклонников с Днем матери.

Ани Лорак вышла в люди с мамой и дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, показала фото с мамой и дочерью.

На своей странице в соцсетях Лорак, которая уже получила гражданство России, поздравила всех с Днем матери.

"С Днем матери, дорогие мамочки. Будьте здоровы и любимы всегда. Три планеты. Три вселенные. Три любви. Спасибо, мамочка, за то, что могу жить. Спасибо, доченька, за то, что могу чувствовать себя мамой. Благодарю", - написала предательница.

Ани Лорак с мамой и дочерью / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Все же в комментариях не только захейтили Лорак, но и поблагодарили за помощь Украины, что сама запроданка отрицает.

Ани Лорак с дочерью / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

"Внешность и голос прекрасны. А человек без корней, с гнильцой";

"Спасибо, Каролина, за донаты на see baby, которыми поразили российские танкеры теневого флота. Так держать – бери деньги у русских, и донать на ВСУ!";

"Спасибо, Каролина, все будет Украина! Вы, наша самая красивая агентка! Здоровья!" – отметили пользователи соцсети.

Отметим, как сообщал Главред, актриса Ольга Сумская рассказала, как ее муж Виталий Борисюк изменил ей и как она пережила тот период. Ольга поделилась, что, когда узнала об измене мужа, как раз забеременела дочерью Анной и это спасло их брак. Артистка подчеркнула, что, если бы не ребенок, их брак распался бы.

А также возлюбленная украинского известного ресторатора и кулинара Евгения Клопотенко – Екатерина Воскресенская – рассказала о первой годовщине их отношений. Избранница ресторатора показала, как прошел их первый год вместе.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

