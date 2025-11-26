Брак Ани Лорак находится под угрозой.

Мужа Ани Лорак уличили в неверности / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Исаак Виджраку проявляет внимание к другим женщинам

Что происходит в браке Ани Лорак

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, продолжает сталкиваться с проблемами в браке. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Исаак Виджраку начал проявлять внимание к другим женщинам.

Сотрудница одной из концертных площадок в Москве, где выступала Лорак, поделилась, как к ее коллеге начал приставать муж запроданки. По ее словам, пока Ани выступает не сцене, Исаак не теряет шансов позаигрывать с другими девушками.

Ани Лорак - личная жизнь / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

"Он всем нашим девчонкам улыбался и подмигивал. А к Кате подошел очень близко и про любовь, раскрытое сердце начал что-то рассказывать. Но ее позвали по работе, и она не дослушала Исаака", — рассказала сотрудница.

Это уже не первый конфликт Лорак с мужем, которые постепенно разрушают ее брак. Ранее Виджраку высказал жене претензии из-за ее частых гастролей. Ему не нравятся ранние подъемы и повышенное внимание к Лорак, а также скука и отсутствие внимания.

Ани Лорак - муж Исаак / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

"Московские вечеринки – это одно, а выступления в небольших городах для неподготовленного человека, который не знает, чем заняться, — тяжелое бремя. Он и жалуется на то, что холодно, что завтраки ему не нравятся, что возле жены "всякие мужики крутятся", что ему мало внимания", — передавали росСМИ.

Вероятно, муж предательницы нашел выход из ситуации и развлекает себя флиртом с другими женщинами, пока супруга занимается карьерой в террористической РФ.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

