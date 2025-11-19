София Началджиоглу удивила своим слишком вульгарным поведением как для подростка.

Дочь Лорак удивила вульгарным поведением / Коллаж Главред, фото скриншот ТикТок

Дочь российской певицы Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, ошарашила новым взрослым видео, которое она опубликовала на своей странице в ТикТок.

Там София Налчаджиоглу опубликовала видео, как танцует под трек. К слову, в ее аккаунте в социальной сети стоит пометка, что девочке 18 лет, хотя на самом деле ей всего 14.

В сети естественно обратили внимание на откровенное поведение девочки. Множество комментаторов написали о том, что подросток выглядит больше своего возраста, а также выглядит откровенно и вульгарно.

В сети разнесли дочь Лорак / Скриншот

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

