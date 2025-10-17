Ани Лорак раскрыла свой секрет.

Ани Лорак не ужинает / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Как Ани Лорак питается

От чего она отказалась

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает молчать о войне в родной стране, ничего не ест после трех часов дня, чтобы похудеть.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, отказалась от ужинов, чтобы сбросить лишний вес, ведь недовольна своей фигурой.

"Кушать сейчас мы не кушаем. Сколько сейчас времени? После трех часов дня нельзя. А до этого позволяю себе все что хочу. После трех – ротик на замок", - сказала запроданка.

Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Предательница подчеркнула, что легко отказалась от вечернего приема пищи, ведь давно ограничивает себя в еде.

Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

"В вечернее время она позволяет себе лишь самую малость: яблоки или морковь. Также Лорак заявила, что пьет много воды и активно занимается спортом под руководством мужа, тренера по йоге Исаака Виджраку", - добавили пропагандисты.

