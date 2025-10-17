Укр
Что с собой делает предательница Ани Лорак: "На замок"

Элина Чигис
17 октября 2025, 23:19
77
Ани Лорак раскрыла свой секрет.
Исаак Виджраку, Ани Лорак
Ани Лорак не ужинает / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Как Ани Лорак питается
  • От чего она отказалась

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает молчать о войне в родной стране, ничего не ест после трех часов дня, чтобы похудеть.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, отказалась от ужинов, чтобы сбросить лишний вес, ведь недовольна своей фигурой.

видео дня

"Кушать сейчас мы не кушаем. Сколько сейчас времени? После трех часов дня нельзя. А до этого позволяю себе все что хочу. После трех – ротик на замок", - сказала запроданка.

Ани Лорак
Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Предательница подчеркнула, что легко отказалась от вечернего приема пищи, ведь давно ограничивает себя в еде.

Ани Лорак
Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

"В вечернее время она позволяет себе лишь самую малость: яблоки или морковь. Также Лорак заявила, что пьет много воды и активно занимается спортом под руководством мужа, тренера по йоге Исаака Виджраку", - добавили пропагандисты.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

