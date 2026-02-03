Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

В Киеве прогремела серия громких взрывов: оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, которые летели из Брянска, сообщают Воздушные силы Украины.
Атаку на столицу подтвердил начальник Киевской городской военной администрации:
"Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами. Будьте в укрытиях".
Оккупанты в лютый мороз нанесли Киеву очередной массированный удар. Сейчас поступают сообщения о повреждении нескольких жилых многоэтажек и учебного заведения в Днепровском районе, добавил Ткаченко.
Также в Деснянском районе зафиксированы повреждения хозяйственных построек. Мэр Киева сообщил, что медики выезжают на вызовы в Днепровском и Деснянском районах.
Новость дополняется . . . . . .
