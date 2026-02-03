Укр
Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

Руслан Иваненко
3 февраля 2026, 01:25
В Киеве прогремела серия громких взрывов: оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, которые летели из Брянска, сообщают Воздушные силы Украины.

Атаку на столицу подтвердил начальник Киевской городской военной администрации:

"Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами. Будьте в укрытиях".

Оккупанты в лютый мороз нанесли Киеву очередной массированный удар. Сейчас поступают сообщения о повреждении нескольких жилых многоэтажек и учебного заведения в Днепровском районе, добавил Ткаченко.

Также в Деснянском районе зафиксированы повреждения хозяйственных построек. Мэр Киева сообщил, что медики выезжают на вызовы в Днепровском и Деснянском районах.

Новость дополняется . . . . . .

