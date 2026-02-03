Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

https://glavred.info/war/gromkie-vzryvy-v-kieve-okkupanty-atakuyut-stolicu-ballistikoy-pervye-podrobnosti-10737506.html Ссылка скопирована

В Киеве прогремела серия громких взрывов: оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, которые летели из Брянска, сообщают Воздушные силы Украины.

Атаку на столицу подтвердил начальник Киевской городской военной администрации:

"Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами. Будьте в укрытиях".

Оккупанты в лютый мороз нанесли Киеву очередной массированный удар. Сейчас поступают сообщения о повреждении нескольких жилых многоэтажек и учебного заведения в Днепровском районе, добавил Ткаченко.

Также в Деснянском районе зафиксированы повреждения хозяйственных построек. Мэр Киева сообщил, что медики выезжают на вызовы в Днепровском и Деснянском районах.

