РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

Руслан Иваненко
2 февраля 2026, 21:01обновлено 2 февраля, 22:08
Аналитики фиксируют признаки подготовки массированных ударов с привлечением дронов и ракет морского и воздушного базирования.
Ту-160, МиГ-31К, корабль, ракета
Враг провел активную передислокацию стратегической авиации / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Россия планирует комбинированный удар по Украине
  • Планируется задействовать авиацию, ракеты и ударные дроны
  • Вероятное время атаки — ближайшая ночь или ночь с 3 на 4 февраля

Страна-агрессор Россия готовится к новому массированному обстрелу территории Украины. По данным мониторинговых ресурсов, зафиксирован ряд признаков, указывающих на вероятную атаку с привлечением широкого спектра вооружения — от ударных беспилотников до ракет морского и воздушного базирования.

По информации мониторинговых каналов, отмечается интенсивная коммуникация пунктов управления и действия РФ, которые могут свидетельствовать о подготовке комбинированного удара.

Аналитики также фиксируют активную передислокацию стратегической авиации и подготовку беспилотников на пусковых площадках. Вероятное время нанесения удара — ближайшая ночь или ночь с 3 на 4 февраля.

Какое вооружение может применить враг

По данным источников, враг может задействовать до 10 бомбардировщиков Ту-95МС, 7 самолетов МиГ-31К, 3 ракетоносца из порта Новороссийск и 3 стратегических бомбардировщика Ту-160 с авиабазы Украинка. Кроме того, в воздухе могут появиться многочисленные ударные дроны различных типов.

Возможные цели ударов

Основными потенциальными целями остаются объекты газовой и нефтяной промышленности. Впрочем, аналитики предупреждают об угрозе поражения электростанций и критической инфраструктуры электроснабжения.

Мониторинг показал, что оккупанты проводят разведку ключевых районов Украины, среди которых: Львов, Стрый, Полтава, Васильков, Ирпень, Добротвор, Лубны, Вараш, Дрогобыч, Бурштын, Броды и Нетешин.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Кто может остановить российские обстрелы Украины - мнение эксперта

По словам политолога Александра Леонова, хотя Россия официально объявила энергетическое перемирие, на практике она уже готовит новые удары по энергетическим объектам Украины. По мнению эксперта, даже предстоящая встреча сторон в Абу-Даби для согласования мирных договоренностей не сдерживает агрессора от планирования атак.

Леонов отмечает, что США могут повлиять на нежелание РФ прекращать террор: достаточно четко обозначить дедлайн и предупредить об усилении санкций в случае невыполнения условий. Такой подход, по мнению политолога, способен заставить Кремль более серьезно относиться к переговорному процессу.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия осуществляет передислокацию бортов Ту-95МС между аэродромами. Об этом сообщили мониторы в Telegram. В ночь с 1 на 2 февраля осуществлена передислокация как минимум 2х ТУ-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья".

Кроме того, в ночь на 2 февраля Россия атаковала Украину дронами. В результате вражеского обстрела пострадала, в частности, Черкасская область.

Также 1 февраля российская армия целенаправленно атаковала автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, есть раненые.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ту-95 Ту-160 новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
15:10

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

14:59

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

14:42

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

14:23

Электрик рассказал, как правильно подключать генератор к дому

14:16

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

14:11

Удары "Цирконом" и "Орешником" направлены не на фронт: Игнат назвал истинную цель

14:00

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

13:58

"Особенно не хватает": Могилевская трогательно обратилась к погибшему СкрябинуВидео

13:57

"Альоша" - не украинское имя: как звучит правильная форма и откуда она происходит

13:21

Ситуация сложная: оккупанты пытаются окружить стратегический город - Трегубов

