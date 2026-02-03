Укр
Беспрецедентный удар по энергетике: Терехов раскрыл последствия ночной атаки РФ на Харьков

Дарья Пшеничник
3 февраля 2026, 08:26
По словам мэра, чтобы не допустить замерзания сети, придется слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов.
Армия РФ атаковала энергетику Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из новости:

  • Массированный удар РФ по энергетической инфраструктуре оставил без тепла 820 домов в мороз
  • В результате атаки ранены двое мужчин

видео дня

В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры. Мэр города Игорь Терехов назвал атаку беспрецедентной по масштабу и последствиям.

По его словам, враг бил именно по энергетическим узлам, стремясь максимально повредить систему теплоснабжения и оставить город без тепла в период сильных морозов. Из-за критических разрушений специалисты вынуждены сливать теплоноситель в системах 820 жилых домов, подключенных к одной из крупнейших ТЭЦ.

Терехов признал, что это чрезвычайно сложное решение, особенно при температуре около –20°C, однако другого способа сохранить сети от замерзания нет.

В городе круглосуточно будут работать все 101 пункт Несокрушимости, и власти готовы открывать дополнительные, если ситуация ухудшится. Также возможны перебои в работе электротранспорта.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов пострадали два мужчины - 27 и 58 лет. Оба получают медицинскую помощь.

Кто может остановить российские обстрелы Украины - мнение эксперта

По словам политолога Александра Леонова, хотя Россия официально объявила энергетическое перемирие, на практике она уже готовит новые удары по энергетическим объектам Украины. По мнению эксперта, даже предстоящая встреча сторон в Абу-Даби для согласования мирных договоренностей не сдерживает агрессора от планирования атак.

Леонов отмечает, что США могут повлиять на нежелание РФ прекращать террор: достаточно четко обозначить дедлайн и предупредить об усилении санкций в случае невыполнения условий. Такой подход, по мнению политолога, способен заставить Кремль более серьезно относиться к переговорному процессу.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия осуществляет передислокацию бортов Ту-95МС между аэродромами. Об этом сообщили мониторы в Telegram. В ночь с 1 на 2 февраля осуществлена передислокация как минимум 2х ТУ-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья".

Кроме того, в ночь на 2 февраля Россия атаковала Украину дронами. В результате вражеского обстрела пострадала, в частности, Черкасская область.

Также 1 февраля российская армия целенаправленно атаковала автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, есть раненые.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы новости Харькова
Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

