Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 17:34
414
Латвийские мужчины чувствуют избыток выбора и не стремятся к высоким стандартам в отношениях.
Латвийские мужчины чувствуют избыток выбора
Латвийские мужчины чувствуют избыток выбора / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Заказать "мужей на час" можно онлайн или по телефону
  • Услуга актуальна среди одиноких женщин после 30 лет

В Латвии резко набирает популярность необычная услуга. Женщины все чаще заказывают так называемых "мужей на час". Подобное решение стало своеобразным ответом на растущий гендерный дисбаланс в стране, где, по словам социологов, наблюдается острая нехватка мужчин подходящего возраста. Об этом пишет Daily Star.

По данным экспертов, латвийские женщины в среднем лучше образованы, ведут более здоровый образ жизни и живут значительно дольше мужчин. В то время как многие представители сильного пола уезжают за границу, местные красавицы вынуждены искать нестандартные решения бытовых проблем.

видео дня

Компании, предлагающие "мужей на час", рекламируют специалистов "с золотыми руками", готовых за несколько евро приехать в течение часа, чтобы починить кран, собрать мебель или установить бытовую технику. Заказать такую услугу можно онлайн или по телефону. Она стала особенно востребованной среди одиноких женщин после 30 лет.

Писательница Даце Рукшане, нередко называемая латвийской Кэрри Брэдшоу (персонаж и главная героиня телесериала "Секс в большом городе"), отмечает, что успешным и умным женщинам становится все сложнее найти партнера, соответствующего их уровню.

"Самые умные девушки - одиноки. И самые красивые тоже. Они ищут равных себе", - говорит она.

По ее словам, латвийские мужчины чувствуют избыток выбора и не стремятся к высоким стандартам в отношениях.

Согласно исследованиям социолога Байбы Белы, гендерный дисбаланс наиболее заметен в возрастной группе 30-40 лет. Мужская смертность в этом периоде в три раза выше женской, а разрыв в продолжительности жизни является одним из самых больших в ЕС. Латвийские женщины живут в среднем на 11 лет дольше.

Из-за этого формируется дефицит не только партнеров, но и специалистов в некоторых сферах. 29-летняя Дания, работающая на фестивалях, говорит, что 98% ее сотрудников являются женщинами.

"В этом нет ничего плохого, но иногда хотелось бы больше мужчин для общения и флирта - так просто веселее", - отметила она. Ее подруга Зейн добавила, что большинство их знакомых уже уехали в другие страны в поисках партнеров.

Новости об отношениях - что известно

По словам американского психолога Марка Треверса, чьи комментарии цитирует Forbes, отношения могут разрушаться не только из-за отсутствия чувств, но и из-за внешних обстоятельств. Психолог прокомментировал, стоит ли возвращаться к бывшим.

Треверс также составил список из 10 качеств, которые привлекают мужчин. Он отмечает, что женщины часто радуются вниманию, но если этого не происходит, некоторые из них прибегают к хитрости, чтобы заинтересовать мужчину.

Больше новостей:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения гендер интимные отношения гендерное равенство мужчина женщина 40 лет женщина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

18:24Украина
Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

18:23Война
Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

18:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Последние новости

18:51

Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода

18:41

Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета

18:33

Появились раньше, чем динозавры: какие доисторические животные жили в Украине

18:24

Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

18:23

Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
18:06

Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

17:59

Изменила ход истории: как строптивая жена Дорошенко помешала объединению Украины

17:43

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

17:34

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

Реклама
17:25

Можно ли пить воду из крана: украинцам рассказали, откуда она поступает

16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

Реклама
15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

14:24

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работаютВидео

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

Реклама
12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

12:04

"Университеты" Михаила Поплавского": состоялась презентация книгиВидео актуально

12:03

Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой НиколайВидео

11:50

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

11:43

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировалаВидео

11:40

В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

11:34

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять