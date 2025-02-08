СМИ: 8 из 10 мужчин готовы на союз с кибер-партнершей вместо реальной женщины

Кратко:
- Люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными персонами
- Мужчины могли бы "встречаться" с кибер-клоном своей бывшей
Поиск партнера для отношений стал серьезной проблемой в современном обществе. Многие люди признаются, что им нелегко найти "того единственного", кто должен быть рядом. Но технологический прогресс, похоже, готов предложить альтернативу - отношения с виртуальной личностью на базе искусственного интеллекта, пишет The Mirror.
Известный футуролог Ян Пирсон убежден, что уже к 2050 году интимные отношения с роботами (то есть с секс-куклами) уже не будет уступать интиму с людьми. Однако пока этого не произошло, люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными персонами.
Платформа EVA AI, которая предлагает знакомства и виртуальные отношения с кибер-личностями на базе искусственного интеллекта, решила исследовать, готовы ли мужчины воспринять подобный вид отношений. Опрос 2000 мужчин показал, что 8 из 10 считают, что кибер-подружка действительно может полностью заменить общество настоящей женщины и даже стать официальной женой, если бы закон это позволял.
Исследование также показало, что мужчины готовы на отношения с искусственным интеллектом, имитирующим реального человека, с которым они не могут быть вместе по тем или иным причинам. Так, 78% респондентов сказали, что они могли бы "встречаться" с кибер-клоном своей бывшей, в том числе умершего любимого человека. Некоторые даже не против иметь кибер-двойника своего текущего партнера - но "отшлифованную" версию.
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