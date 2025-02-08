СМИ: 8 из 10 мужчин готовы на союз с кибер-партнершей вместо реальной женщины

Опрос мужчин показал, что кибер-подружка действительно может полностью заменить общество настоящей женщины.

https://glavred.info/life/smi-8-iz-10-muzhchin-gotovy-na-soyuz-s-kiber-partnershey-vmesto-realnoy-zhenshchiny-10638002.html Ссылка скопирована

Мужчины могли бы "встречаться" с кибер-клоном своей бывшей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными персонами

Мужчины могли бы "встречаться" с кибер-клоном своей бывшей

Поиск партнера для отношений стал серьезной проблемой в современном обществе. Многие люди признаются, что им нелегко найти "того единственного", кто должен быть рядом. Но технологический прогресс, похоже, готов предложить альтернативу - отношения с виртуальной личностью на базе искусственного интеллекта, пишет The Mirror.

Известный футуролог Ян Пирсон убежден, что уже к 2050 году интимные отношения с роботами (то есть с секс-куклами) уже не будет уступать интиму с людьми. Однако пока этого не произошло, люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными персонами.

видео дня

Платформа EVA AI, которая предлагает знакомства и виртуальные отношения с кибер-личностями на базе искусственного интеллекта, решила исследовать, готовы ли мужчины воспринять подобный вид отношений. Опрос 2000 мужчин показал, что 8 из 10 считают, что кибер-подружка действительно может полностью заменить общество настоящей женщины и даже стать официальной женой, если бы закон это позволял.

Исследование также показало, что мужчины готовы на отношения с искусственным интеллектом, имитирующим реального человека, с которым они не могут быть вместе по тем или иным причинам. Так, 78% респондентов сказали, что они могли бы "встречаться" с кибер-клоном своей бывшей, в том числе умершего любимого человека. Некоторые даже не против иметь кибер-двойника своего текущего партнера - но "отшлифованную" версию.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред