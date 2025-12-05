Укр
"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 19:11
76
Генерал подчеркнул, что сейчас главная задача - "защитить украинскую землю, страну и население".
Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины
Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, facebook.com/CinCAFofUkraine

Что сказал Александр Сырский:

  • Для нас неприемлемо просто отдавать территорию
  • Все войны когда-то заканчиваются

Справедливый мир для Украины - это завершение войны без предварительных условий. Бои должны остановиться по линии соприкосновения. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News.

Генерал подчеркнул, что сейчас главная задача - "защитить украинскую землю, страну и население".

видео дня

"Разумеется, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит - передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию", - добавил он.

По словам Сырского, он даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.

"Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. В моем понимании, справедливый мир - это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль текущей линии соприкосновения", - отметил главнокомандующий.

Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня и затем начало переговоров.

"Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем", - сказал Сырский.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение нардепа

Как писал Главред, война между Россией и Украиной, по оценке народного депутата от "Слуги народа" и члена комитета по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, может завершиться до конца 2025 года или же до марта 2026-го.

В инетрвью Телеграфу отметил, что развитие событий движется именно к завершению конфликта, хотя конкретный момент может прийтись как на конец этого года, так и на первые месяцы следующего.

По словам Вениславского, это скорее перспектива ближайшего времени, а не длительный процесс, и война точно не продлится много лет.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон опроверг распространенные предположения о возможной "измене" Украины со стороны США. Он подчеркнул, что сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами остается крепким, а недоверия между партнерами сейчас нет. Такое заявление он сделал во время визита в Китай.

Тем временем в Кремле сообщают, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшее время, о чем заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Кроме того, в отчёте Института изучения войны (ISW) отмечается, что Путин и дальше держится своих первоначальных военных целей в отношении Украины и не демонстрирует готовности к компромиссам.

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

