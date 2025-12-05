Зачем кипятить капроновые колготки: блогерша показала странный лайфхак, который работает

Вы узнаете:
Колготы - это тот элемент гардероба, который чаще всего подводит в самый неожиданный момент. Они рвутся, цепляются за ногти или мебель, и даже самые дорогие модели не всегда выдерживают долгого использования.
Главред расскажет о необычном методе, благодаря которому колготки служат дольше и не рвутся.
Блогер Диана Гологовец показала, как обычное кипячение и замораживание могут превратить тонкие волокна колготок в более упругие и выносливые.
Зачем кипятить и замораживать колготы
По словам блогера, если колготы сначала ненадолго прокипятить, а после этого положить в морозильную камеру, они становятся гораздо крепче и устойчивее к разрывам.
Хоть кипячение колготок может показаться странным или даже опасным, волноваться не нужно. Такая процедура заставляет волокна немного сжаться, в результате чего они становятся более плотными и устойчивыми к растяжению.
В морозилку колготы следует класть только после того, как они полностью остыли. Рекомендуем положить их в пакет и разместить на полке, где нет продуктов.
Когда достанете замороженные колготы, их нужно аккуратно высушить с помощью полотенца. Диана Гологовец даже проверила эффективность метода с помощью ножа, при легком прокалывании острым кончиком материал не рвался, а сами колготы стали более плотными и упругими.
Этот метод не гарантирует, что колготки не порвутся вообще, однако они однозначно прослужат дольше и будут значительно выносливее.
Смотрите видео о том, что сделать, чтобы капроновые колготки не рвались:
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 190 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
