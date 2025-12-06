Укр
Почему Николай дарит подарки 6 декабря, а Санта - на Рождество: в ПЦУ объяснили разницу

6 декабря 2025, 01:35
Главред расскажет, почему подарки приходят в разные дни и в чем разница между Николаем и Санта Клаусом.
Какая разница между святым Николаем и Санта Клаусом
Вы узнаете:

  • Кто такой Святой Николай и почему его празднуют 6 декабря
  • Какая разница между святым Николаем и Санта Клаусом

Многие украинцы знают о дне Святого Николая, однако не все понимают, чем он отличается от западного персонажа Санта Клауса. На самом деле за этими персонажами стоят разные истории, традиции и культурные контексты, которые формировались веками и имели разные цели.

Главред расскажет, в чем разница между этими фигурами.

В Православной Церкви Украины объяснили, почему традиция дарить подарки Николаем приходится на 6 декабря, а Санта Клаус появляется только в ночь на 25 декабря.

Кто такой Святой Николай и почему его празднуют 6 декабря

Святой Николай Чудотворец был реальной исторической личностью, архиепископом Мир Ликийских, который жил в конце III - первой половине IV века. При жизни он совершил многочисленные добрые дела: исцелял больных, помогал голодающим, спасал несправедливо осужденных, всегда протягивал руку помощи бедным и нуждающимся.

"Святой Николай всю жизнь посвятил милосердию и помощи людям. Он стал небесным покровителем и духовным покровителем для верующих", - объясняют в Православной Церкви Украины.

День чествования святого Николая приходится на 6 декабря. Именно в этот день христиане чтят память великого добродетеля, который благодаря своим милосердным поступкам получил канонизацию и стал небесным покровителем для верующих. Следовательно, традиция дарить детям подарки в честь Николая зародилась именно в этот день и сохраняется на протяжении веков.

Почему Санта Клаус приносит подарки на Рождество

В отличие от святого Николая, Санта Клаус - это сказочный персонаж, который "родился" в XIX веке в западнохристианской культуре. В 1823 году американский преподаватель Клемент Кларк Мур придумал для своих шестерых детей стихотворную сказку, где главным героем был жизнерадостный дедушка с круглым животиком, белой бородой и мешком подарков, который в ночь перед Рождеством спускался через дымоход и оставлял подарки в носках детей.

Исследователи отмечают, что образ Санта Клауса мог прийти в Америку от голландских переселенцев, которые праздновали Синтер Клаас 6 декабря. В XVIII-XIX веках этот персонаж трансформировался, в 1860 году художник Томас Наст впервые создал современный образ Санты, а в 1931 году известная компания безалкогольных напитков доработала его для рекламных целей, сделав красный костюм и сани с оленями визуально узнаваемыми для всего мира.

"Санта Клаус - это сказочный персонаж, который приносит подарки в ночь на Рождество. Его образ веселый, волшебный и скорее коммерческий, чем религиозный", - объясняют в ПЦУ.

Какая разница между святым Николаем и Санта Клаусом

Николай - это историческая фигура, настоящий архиепископ и небесный покровитель, чей день памяти приходится на 6 декабря. Санта Клаус - это литературный и коммерческий персонаж, который "приносит подарки" на Рождество, 25 декабря.

Понимание этой разницы помогает праздновать праздники сознательно и передавать традиции детям.

Об источнике: Православная церковь Украины

Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

