Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 3 декабря
- Что нельзя делать 3 декабря
- Народные приметы и традиции
В среду, 3 декабря, верующие отмечают день памяти святого пророка Софония. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 3 декабря
Пророк происходил из иудейского рода, вероятно, из священнической среды. В писаниях он называет свою родословную вплоть до четвертого поколения, что указывает на его авторитет и принадлежность к влиятельной семье. Большинство исследователей соглашаются, что Софония пророчествовал за царствование праведного царя Иосии (примерно 640-609 гг. до н. э.), во времена, когда Иудея переживала духовный кризис: идолопоклонство, социальное неравенство и моральный упадок.
Именно его проповеди, по мнению некоторых богословов, могли стать одним из стимулов к религиозной реформе Иосии, очистившей Иерусалим от чужих культов.
Что нельзя делать 3 декабря
- Нельзя выполнять грязную и тяжелую домашнюю работу - это может "разозлить зиму" и навлечь вьюги и неудачи.
- Не следует спорить, выяснять отношения - привлечете невзгоды.
- Запрещается начинать новые дела - они могут затянуться или завершиться неудачно.
Народные приметы и традиции на 3 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- теплая погода - к мягкой зиме;
- вьюга означает, что ближайшие две недели будут сильные метели;
- туман 3 декабря - ждите оттепели;
- выпал рыхлый, легкий снег - к снежной, но мягкой зиме.
В народе 3 декабря носило название Софоний Зимовказ. Так в народе называли день, потому что за ним определяли характер зимней погоды: морозная будет зима, мягкая или снежная.
Именины 3 декабря
Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Федор.
Талисманом человека, рожденного 3 декабря, является циркон. Этот минерал считали подлинным стимулятором ясной памяти и острого разума. К тому же была вера, что циркон способен оберегать своего владельца от обмана и любых мошеннических уловок.
Также стоит прочитать:
- Андреевские вечерницы по новому календарю: точная дата и главные украинские ритуалы
- Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответ
- Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред