Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

3 декабря запрещается начинать новые дела - они могут затянуться или завершиться неудачно.

В среду, 3 декабря, верующие отмечают день памяти святого пророка Софония. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 декабря

Пророк происходил из иудейского рода, вероятно, из священнической среды. В писаниях он называет свою родословную вплоть до четвертого поколения, что указывает на его авторитет и принадлежность к влиятельной семье. Большинство исследователей соглашаются, что Софония пророчествовал за царствование праведного царя Иосии (примерно 640-609 гг. до н. э.), во времена, когда Иудея переживала духовный кризис: идолопоклонство, социальное неравенство и моральный упадок.

Именно его проповеди, по мнению некоторых богословов, могли стать одним из стимулов к религиозной реформе Иосии, очистившей Иерусалим от чужих культов.

Что нельзя делать 3 декабря

Нельзя выполнять грязную и тяжелую домашнюю работу - это может "разозлить зиму" и навлечь вьюги и неудачи.

Не следует спорить, выяснять отношения - привлечете невзгоды.

Запрещается начинать новые дела - они могут затянуться или завершиться неудачно.

Народные приметы и традиции на 3 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплая погода - к мягкой зиме;

вьюга означает, что ближайшие две недели будут сильные метели;

туман 3 декабря - ждите оттепели;

выпал рыхлый, легкий снег - к снежной, но мягкой зиме.

В народе 3 декабря носило название Софоний Зимовказ. Так в народе называли день, потому что за ним определяли характер зимней погоды: морозная будет зима, мягкая или снежная.

Именины 3 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Федор.

Талисманом человека, рожденного 3 декабря, является циркон. Этот минерал считали подлинным стимулятором ясной памяти и острого разума. К тому же была вера, что циркон способен оберегать своего владельца от обмана и любых мошеннических уловок.

