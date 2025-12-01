Укр
Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
1 декабря 2025, 13:41
45
Запрещено оставлять объедки на столе - это может принести обеднение или потери в хозяйстве.
Какой 2 декабря праздник
коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 2 декабря
  • Что нельзя делать 2 декабря
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 2 декабря, верующие празднуют день памяти святого пророка Аввакума. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 декабря

Аввакум - пророк Иудеи, живший примерно в VII веке до Рождества Христова, во времена больших потрясений: рост силы Вавилона, упадка Иудейского царства, нравственного разложения общества и приближающейся беды, которая казалась неотвратимой.

видео дня

Его книга - третья среди "малых пророков" - небольшая по объему, но очень содержательная. Она состоит из глубочайшего диалога между пророком и Богом. Сам Аввакум не просто передает Божье слово - он откровенно задает вопросы, ищет смысл и правду, болеет за свой народ.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя ругаться и злословить - обиды притягивают зимние невзгоды.

Запрещено оставлять объедки на столе - это может принести обеднение или потери в хозяйстве.

Не стоит занимать или давать взаймы деньги - это может "вынести благосостояние из дома".

Народные приметы и традиции на 2 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • мороз - к продолжительной и холодной зиме;
  • сильный ветер - будут вьюги целый декабрь;
  • теплая погода - ждите мягкую и ласковую зиму;
  • снег идет большими хлопьями - к хорошему урожаю;
  • снег с дождем - весна придет рано.

В народе 2 декабря называлось Аввакумовка. Наши предки приметили, если в этот день погода будет зимой, то будет зима.

Именины 2 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 2 декабря, является змеевик. Магический оберег, приносящий светлую радость и внутреннюю гармонию. Издавна считали: змеевик имеет силу пробуждать и усиливать естественные способности своего владельца, словно открывая в человеке скрытые дары.

Также стоит прочитать:

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
