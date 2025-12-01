Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

Вы узнаете:
Во вторник, 2 декабря, верующие празднуют день памяти святого пророка Аввакума. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 2 декабря
Аввакум - пророк Иудеи, живший примерно в VII веке до Рождества Христова, во времена больших потрясений: рост силы Вавилона, упадка Иудейского царства, нравственного разложения общества и приближающейся беды, которая казалась неотвратимой.
Его книга - третья среди "малых пророков" - небольшая по объему, но очень содержательная. Она состоит из глубочайшего диалога между пророком и Богом. Сам Аввакум не просто передает Божье слово - он откровенно задает вопросы, ищет смысл и правду, болеет за свой народ.
Что нельзя делать 2 декабря
Нельзя ругаться и злословить - обиды притягивают зимние невзгоды.
Запрещено оставлять объедки на столе - это может принести обеднение или потери в хозяйстве.
Не стоит занимать или давать взаймы деньги - это может "вынести благосостояние из дома".
Народные приметы и традиции на 2 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- мороз - к продолжительной и холодной зиме;
- сильный ветер - будут вьюги целый декабрь;
- теплая погода - ждите мягкую и ласковую зиму;
- снег идет большими хлопьями - к хорошему урожаю;
- снег с дождем - весна придет рано.
В народе 2 декабря называлось Аввакумовка. Наши предки приметили, если в этот день погода будет зимой, то будет зима.
Именины 2 декабря
Какие завтра именины: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.
Талисманом человека, рожденного 2 декабря, является змеевик. Магический оберег, приносящий светлую радость и внутреннюю гармонию. Издавна считали: змеевик имеет силу пробуждать и усиливать естественные способности своего владельца, словно открывая в человеке скрытые дары.
