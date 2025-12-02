Поздравления с Днём Святого Николая - красивые картинки и пожелания

Красивые открытки, тёплые пожелания и трогательные слова ко Дню Святого Николая — подборка, которая поможет вам поздравить близких по-особенному.

https://glavred.info/holidays/pozdravleniya-s-dnem-svyatogo-nikolaya-krasivye-kartinki-i-pozhelaniya-10720610.html Ссылка скопирована

Поздравления с Днём Святого Николая / Фото: Главред

День Святого Николая — время исполнения желаний и искренних слов. Главред подготовил лучшие картинки и поздравления, которые создадут праздничное настроение и подарят улыбку каждому.

Поздравления с Днём Святого Николая стихи

В День святого Николая

От души тебе желаю

видео дня

Сильной веры, крепких сил,

Каждый день чтоб добрым был!

Чтобы Николай Святой

Сохранил в душе покой,

Защитил от зла и бед,

Дал здоровья на сто лет!

Поздравления с Днём Святого Николая картинки / Фото: Главред

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

Поздравления с Днём Святого Николая открытки / Фото: Главред

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Поздравления с Днём Святого Николая красивые / Фото: Главред

Поздравления с Днём Святого Николая в прозе

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю мира и тепла в доме, спокойствия и умиротворения в душе, здоровья, и пусть святой Николай бережет вашу семью!

Поздравляю с Днём святого Николая! Пусть Чудотворец приносит в твою жизнь мир, безграничную удачу и защищает от любых бед! Пусть Святой Николай оберегает тебя и твоих близких!

Поздравления с Днём Святого Николая своими словами / Фото: Главред

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред