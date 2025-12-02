Поздравления с Днём Святого Николая - красивые картинки и пожелания

День Святого Николая — время исполнения желаний и искренних слов. Главред подготовил лучшие картинки и поздравления, которые создадут праздничное настроение и подарят улыбку каждому.
Поздравления с Днём Святого Николая стихи
В День святого Николая
От души тебе желаю
Сильной веры, крепких сил,
Каждый день чтоб добрым был!
Чтобы Николай Святой
Сохранил в душе покой,
Защитил от зла и бед,
Дал здоровья на сто лет!
В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Поздравления с Днём Святого Николая в прозе
Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю мира и тепла в доме, спокойствия и умиротворения в душе, здоровья, и пусть святой Николай бережет вашу семью!
Поздравляю с Днём святого Николая! Пусть Чудотворец приносит в твою жизнь мир, безграничную удачу и защищает от любых бед! Пусть Святой Николай оберегает тебя и твоих близких!
С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
