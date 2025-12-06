Третья воздушная тревога за ночь: Россия атакует Украину волнами ракет и дронов

Коротко:
- РФ выпустила "Кинжалы", баллистические ракеты и рои дронов
- Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Львовщина - под прицелом
В ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: уже в третий раз за несколько часов по всей стране прозвучала сирена. На этот раз причиной стали крылатые ракеты, которые российские войска направили в сторону украинских областей. Как информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые ресурсы, примерно в 06:30 утра был зафиксирован вход ракет в воздушное пространство государства.
По их данным, боеприпасы движутся в направлении Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Тревогу объявили почти везде, кроме Закарпатья.
Эта атака стала уже третьей масштабной за ночь. Сначала Россия массово запустила дроны-камикадзе с разных направлений: с севера, востока и временно оккупированного юга.
Около 01:20 по Украине объявили ракетную опасность, раздались пуски "Кинжалов", а вслед за ними стартовали и другие баллистические ракеты. Взрывы были слышны в Киеве, столичной области, Днепре, Днепропетровской области и Запорожье. После короткой паузы агрессор совершил еще один залп "Кинжалов".
Последствия российской атаки
В Криворожском районе под огонь попали объекты инфраструктуры Зеленодольской громады. Как сообщил Александр Вилкул, в результате удара возник пожар, однако обошлось без погибших.
В Никопольском районе ситуация была значительно более напряженной: враг открывал огонь из тяжелой артиллерии и применял FPV-дроны. Пострадали Никополь, а также Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Ранения получил 11-летний мальчик. Повреждены три дома, ряд хозяйственных построек и линии электропередач.
Несмотря на интенсивные удары, силы ПВО сбили в течение ночи 40 вражеских беспилотников. В Кривом Роге все службы работают в штатном режиме: транспорт, медицинские учреждения и коммунальные предприятия продолжают функционировать.
Последствия атаки по Украине, по состоянию на 8:00:
- В Киевской области в общей сложности трое пострадавших: двое в Вышгородском районе и один в Фастове. В Фастове также зафиксировано повреждение объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, в частности, предварительно пострадал железнодорожный вокзал.
- Днепр и Днепропетровская область получили удары БПЛА, что привело к пожару. В Никополе пострадал 11-летний мальчик.
- Во Львовской области после ракетного удара сообщается о перебоях с электроснабжением.
- В Луцке после атаки беспилотников возникло сильное задымление. В части города также наблюдаются проблемы со светом.
Изменения в работе "Укрзализныци"
Из-за попадания в железнодорожную инфраструктуру Фастова "Укрзализныця" временно корректирует движение некоторых пригородных поездов. По сообщению компании, в этот день не будут курсировать ряд рейсов, в частности:
- №6851, №6853 и №6854, №6856 (Чернигов - Славутич и в обратном направлении)
- №6002 (Фастов-1 - Киев-Пассажирский)
- №6491 (Фастов-1 - Житомир)
- №7034, №7037 (Житомир - Киев-Пассажирский и обратно)
- №7030, №7042 (Фастов-1 - Киев-Пассажирский)
- №6540 (Фастов-1 - Святошин)
Отдельные маршруты временно изменены. Например, региональный поезд №892 будет курсировать как Боярка - Славутич вместо направления Фастов - Славутич.
Также часть пригородных рейсов перенаправили на станции Мотовиловка, Фастов-2 или Кожанка, согласно скорректированному графику.
Атаки на Украину РФ - последние новости
Как писал Главред, ночью, 6 декабря, произошла воздушная атака на украинские города. Российские войска подняли в небо истребитель МиГ-31К, который способен нести аэробаллистические ракеты "Кинжал". Около 1:44 ночи, оккупанты наносили удары "Кинжалами" и другими баллистическими ракетами по столице, Киеву, а также по городу Днепр. Дополнительно к ракетам, враг также использовал большое количество ударных беспилотников типа "Шахед".
Что интересно, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 ноября предупредил о вероятной подготовке России к новому масштабному и комбинированному удару по территории Украины, который может произойти в ближайшее время.
Он призвал граждан быть максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать другие сообщения об угрозах.
"Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и других составляющих Сил обороны и безопасности Украины выполняются. Будем реагировать", - подчеркнул Президент.
В ночь на 25 ноября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за очередной российской атаки. В Киеве фиксировали взрывы, что подтвердили представители власти.
Утром спасатели сообщили о последствиях ночного обстрела Киева. Один человек погиб, семь человек получили ранения, было спасено 18 человек, из которых трое - дети, на местах попаданий продолжались спасательные работы.
Киевская область также была атакована ракетами и дронами. От комбинированного удара пострадали мирные населенные пункты. В частности, в Белой Церкви в результате падения обломков вражеских целей повреждены жилые многоэтажные дома.
На Киевщине также зафиксирован один погибший. Среди пострадавших в Белой Церкви есть 14-летняя девочка.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
