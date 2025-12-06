В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря: где и когда не будет света

Энергетики пытаются восстанавить инфраструктуру после очередного обстрела.

В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

Обновленный график для Киева и области

Обновленный график для Днепропетровской области

Обновленный график для Одесской области

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов по энергетике компания ДТЭК изменила графики отключений электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, увеличив количество часов без света.

Обновленный график для Киева

В столице большинство потребителей теперь будут выключать дважды в течение суток. Жители столицы будут без света 6 декабря от 3,5 до 8,5 часов.

Обновленный график для Киевской области

Согласно обновленному графику, жители Киевской области будут сидеть без света, в зависимости от очереди, 3,5-8,5 часов.

Обновленный график для Днепропетровской области

В Днепропетровской области, согласно обновленному графику, почти все потребители в течение суток дважды будут оставаться без света, а в двух очередях - трижды. В зависимости от очереди жители Днепра и области 6 декабря будут без света 4,5-11 часов.

Обновленный график для Одесской области

В Одесской области количество очередей потребителей, где свет будут выключать только раз, уменьшилось. До конца дня жители Одессы и области будут без света 3,5-9,5 часов.

Когда исчезнут графики отключений света - мнение эксперта

Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что вызывает как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.

"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что пока враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.

Атака на Украину 6 декабря - последние новости

Напомним, Главред писал, что около полуночи 6 декабря мониторинговыми каналами был подтвержден вылет 2х бортов Ту-95МС, предварительным курсом на пусковые рубежи, также 1 борт в районе Вологодской области.

Уже по состоянию на 1:44 стало известно, что оккупанты наносили удары баллистикой и Кинжалами по Киеву и Днепру. Кроме того, враг задействовал десятки шахедов в направлении нескольких областей.

Позже сообщалось, что на Киевщине в целом трое пострадавших в результате атаки: двое в Вышгородском районе и один в Фастове. В Фастове также зафиксировано повреждение объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, в частности, предварительно, пострадал железнодорожный вокзал.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

