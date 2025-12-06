Укр
Одна из рекордных атак: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

Анна Косик
6 декабря 2025, 14:44
Россия рассредоточенно атаковала Украину дронами и ракетами этой ночью.
Во время отражения ночной атаки украинским военным удалось поразить российскую ракету с помощью ПЗРК / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NGUmainpage, скриншот из видео

Что сказал Игнат:

  • Ночной удар РФ был одним из самых массированных
  • Много крылатых ракет силам ПВО удалось сбить
  • Украинские военные научились сбивать ракеты из ПЗРК

В ночь на 6 декабря страна-агрессор Россия осуществила один из рекордных обстрелов Украины. Об этом в эфире Киев24 рассказал начальник управления коммуникации командования ВС Юрий Игнат.

Враг использовал более 700 средств воздушного нападения, которые двигались по всей территории Украины. Военный отметил, что география удара на этот раз была действительно большая.

"Как видим, если с крылатыми ракетами действительно справились, из 34-х 29 крылатых было перехвачено, сбито. И зенитными ракетными комплексами, и авиацией нашей, сегодня истребители поработали. Также есть сбитие ПЗРК, если будет наше подтверждение", - отметил он.

Игнат добавил, что в рядах защитников неба над Украиной есть рекордсмены, которые сбивают и более 5 крылатых ракет с помощью ПЗРК.

Как обстрел РФ повлиял на ситуацию в энергосистеме

Главред писал, что после очередной массированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов на энергетику компания ДТЭК изменила графики отключений электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, увеличив количество часов без света.

Например, в столице сегодня, 6 декабря, большинство потребителей теперь будут отключать дважды в течение суток. Жители столицы будут без света от 3,5 до 8,5 часов.

Массированная атака РФ на Украину 6 декабря - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после ночной атаки страны-агрессора России на гражданскую инфраструктуру во многих регионах Украины продолжаются восстановительные работы.

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

23:35

