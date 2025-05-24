'Должны освободить тысячу': Зеленский сказал, когда завершится обмен 1000 на 1000

Путин отказывается от прекращения огня, что ежедневно приводит к жертвам и усилению санкций, подчеркнул президент.

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Украина вернула еще 307 воинов, обмен продолжается / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, СБУ, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Ключевые тезисы Зеленского:

За два дня из российского плена возвращено 697 человек

Запланирован третий этап обмена - он должен состояться 25 мая

Путин отказывается от прекращения огня

Украина продолжает возвращать своих защитников из российского плена. В субботу, 23 мая, состоялся второй этап большого обмена, во время которого домой вернулись еще 307 украинских воинов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Среди освобожденных - рядовые и сержанты, в основном военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Всего за два дня обмена из плена освобождены 697 украинцев.

видео дня

Президент подчеркнул, что большинство из них попали в плен РФ на территории Донецкой области - в частности, еще в 2022 году. Другие попали в плен в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях, а также на Луганщине.

"Завтра третий этап. Мы должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех международных партнеров и лидеров, которые поддерживают Украину в этом процессе. Зеленский также отдельно поблагодарил украинские подразделения на передовой, а также правоохранителей, которые пополняют обменный фонд.

"Наши активные действия - это всегда, в частности, действия ради такой возможности - обменивать наших из плена", - отметил он.

Путин отказался от прекращения огня

Зеленский подчеркнул, что лидер России Владимир Путин неоднократно отказывался от прекращения огня. Это, по словам президента, ничего не дает Кремлю, кроме ежедневных жертв и усиления санкционного давления.

"Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат. Мы готовы ко всем шагам, которые смогут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира. Спасибо всем в мире, кто с нами, с Украиной, с украинцами", - сказал президент Украины.

Обмен пленными 1000 на 1000 - новости Украины

Как сообщал Главред, 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись 390 украинцев - среди них как военнослужащие, так и гражданские.

В субботу, 24 мая, в рамках второго этапа обмена в Украину вернулись еще 307 украинских защитников. Всего за два дня удалось освободить 697 украинцев из российского плена.

На этот раз удалось освободить также защитников из отдельных боевых подразделений, которые ранее считались пропавшими без вести. Все освобожденные - мужчины в возрасте от 25 до 61 года. Часть из них имеет ранения или хронические заболевания, полученные во время пребывания в неволе.

Третий этап обмена запланирован на ближайшие сутки - по словам главы государства, процесс идет без замедлений.

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Обмен пленными 1000 на 1000 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения. Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации. 19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий. "С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский. В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ. Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной. В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он продлится три дня.

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