"Золота жар-птиця-2018": кто удостоился национальных музыкальных премий

Награды разыгрывались в 12 номинациях.
19 мая в Национальном дворце "Украина" в Киеве прошла церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018".
Украинские исполнители получили заветные перья золотой жар-птицы в 12 номинациях.
Так, певцом года выбран Олег Винник. Его соперниками в номинации были Александр Пономарев, Арсен Мирзоян, Ріапобой (Дмитрий Шуров) и Андрей Kishe.
Певицей года стала Tayanna. За победу ей пришлось побороться с Alyosha, Ириной Федишиной, Златой Огневич и Андрианой.
Зато Alyosha с песней "Калина" выиграла в номинации "Хит года". Она обошла таких исполнителей, как:
- Ирина Федишин – "Ты только мой"
- Злата Огневич – "Танцевать"
- "DZIDZIO" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"
- "ТИК" – "Але-на!"
А Злата Огневич с песней "Танцевать" стала победительницей номинации Dance-хит. Конкуренцию ей составляли:
- Alyosha –"Калина"
- Андрей Kishe & Osadchuk – "Один день"
- "TamerlanAlena" – "Покопокохай"
- TAYANNA – "Жаль"
Лучшей поп-группой стала Dzidzio. Он обошел Selfy, TamerlanAlena, ТИК и DILEMMA.
В номинации "Рок-группа" победителями стали "Антитела", лишив премии Тһе Hardkiss, "Без ограничений", "Вопли Видоплясова" и "Скай".
Прорывом года названа Tarabarova. Золотое перо не досталось:
- Sonya Kay
- Ivan Navi
- KAZKA
- Artem Pivovarov
В номинации "Инди" победил Кadnay, обойдя Latexfauna, "Сальто назад", Lumiere и Adam.
Лучшим клипом года выбранролик на песню "Жаль" от Tayanna. Судьи решили, что он лучше, чем клипы на песни "Калина" от Alyosha, TDME от "Антител", "Как жить без тебя" от Винника и "Пленный" Александра Пономарева.
В номинации "Новые имена" награду досталась Kazka. Их соперниками были:
- Laud
- Letay
- Кadnay
- Артем Кай
Балладой года признанапесня "Журавли" The Hardkiss. Они обошли таких исполнителей, как:
- Александр Пономарев – "Пленный"
- "Скай" – "Я тебя люблю"
- "Без ограничений" – "Хочешь"
- "Антитела" – TDME
Народным хитом названа песня "Как жить без тебя" Олега Винника. Также в категории номинировались:
- Группа "ТИК" – "Але-на!"
- Ирина Федишин – "Ты только мой"
- "Dzidzio" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"
- Alyosha – "Калина"
Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева похвасталась в Instagram своим роскошным нарядом для церемонии награждения премии "Золотая жар-птица".