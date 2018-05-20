"Золота жар-птиця-2018": кто удостоился национальных музыкальных премий

19 мая в Национальном дворце "Украина" в Киеве прошла церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018".

Украинские исполнители получили заветные перья золотой жар-птицы в 12 номинациях.

Так, певцом года выбран Олег Винник. Его соперниками в номинации были Александр Пономарев, Арсен Мирзоян, Ріапобой (Дмитрий Шуров) и Андрей Kishe.

Певицей года стала Tayanna. За победу ей пришлось побороться с Alyosha, Ириной Федишиной, Златой Огневич и Андрианой.

Зато Alyosha с песней "Калина" выиграла в номинации "Хит года". Она обошла таких исполнителей, как:

Ирина Федишин – "Ты только мой"

Злата Огневич – "Танцевать"

"DZIDZIO" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"

"ТИК" – "Але-на!"

А Злата Огневич с песней "Танцевать" стала победительницей номинации Dance-хит. Конкуренцию ей составляли:

Alyosha –"Калина"

Андрей Kishe & Osadchuk – "Один день"

"TamerlanAlena" – "Покопокохай"

TAYANNA – "Жаль"

Лучшей поп-группой стала Dzidzio. Он обошел Selfy, TamerlanAlena, ТИК и DILEMMA.

В номинации "Рок-группа" победителями стали "Антитела", лишив премии Тһе Hardkiss, "Без ограничений", "Вопли Видоплясова" и "Скай".

Прорывом года названа Tarabarova. Золотое перо не досталось:

Sonya Kay

Ivan Navi

KAZKA

Artem Pivovarov

В номинации "Инди" победил Кadnay, обойдя Latexfauna, "Сальто назад", Lumiere и Adam.

Лучшим клипом года выбранролик на песню "Жаль" от Tayanna. Судьи решили, что он лучше, чем клипы на песни "Калина" от Alyosha, TDME от "Антител", "Как жить без тебя" от Винника и "Пленный" Александра Пономарева.

В номинации "Новые имена" награду досталась Kazka. Их соперниками были:

Laud

Letay

Кadnay

Артем Кай

Балладой года признанапесня "Журавли" The Hardkiss. Они обошли таких исполнителей, как:

Александр Пономарев – "Пленный"

"Скай" – "Я тебя люблю"

"Без ограничений" – "Хочешь"

"Антитела" – TDME

Народным хитом названа песня "Как жить без тебя" Олега Винника. Также в категории номинировались:

Группа "ТИК" – "Але-на!"

Ирина Федишин – "Ты только мой"

"Dzidzio" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"

Alyosha – "Калина"

Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева похвасталась в Instagram своим роскошным нарядом для церемонии награждения премии "Золотая жар-птица".