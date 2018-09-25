Группа Kazka выпустила долгожданный клип на песню "Плакала"

Группа Казка / youtube.com/kazka

Украинская группа Kazka выпустила новый клип на песню "Плакала".

Ролик появился на YouTube-канале коллектива. Аудиоверсия этой композиции собрала более 48 миллионов прослушиваний на видеохостинге.

В клипе вместе с солисткой Александрой Зарецкой снялись девушки и женщины разных возрастов.

"Мы хотим поблагодарить всех за любовь, за ваши отзывы и поддержку. В этом видео самые эмоции настоящих украинских девушек - таких прекрасных, чувственных и сильных. Это видео - ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу", - рассказала солистка Александра Зарецкая.

Пользователи YouTube оставили свои первые отзывы под клипом.

"Молодцы ребята! Вроде нет такого ничего особенного в клипе. Но здесь столько эмоции, души, сердца вложено в каждой девушке, женщине, маме. Честно, до слез прямо…", - написала Аленушка Алена. "Тот случай, когда клип очень простой, но эмоции персонажей в гармонии с песней берут за душу. Бесконечно рад успеху Kazka и этой песни в частности! Чудесная украинская музыка! Так держать!﻿", - считает Александр Рысь.

Ранее впервые в истории украинский чарт клипов YouTube возглавила украиноязычная песня.