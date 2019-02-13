Финалистка нацотбора на Евровидение-2019 Yuko рассказала о своем российском гражданстве

Yuko рассказала, как влюбилась в украинский фольклор / https://www.facebook.com/yukoyulia

Солистка группы Yuko Юлия Юрина, которая прошла в финал нацотбора на Евровидение-2019, решила рассказать о своем российском гражданстве и развеять слухи и домыслы недоброжелателей.

"Да, я гражданка РФ. Я родилась в Анапе (краснодарский край, Кубань) и прожила там 18 лет. Училась в 4 школе. Когда мне было 3 года, родители отдали меня в ансамбль песни и танца "Соловейко", в котором я пела до 17 лет. Моей первой сольной песней была "Ішла дівча лучками, несла фартух з грушками", и вообще большая часть репертуара состояла из украинских песен", - рассказала Юлия на своей странице в Facebook.

Юлия рассказала, что заимствовала в диаспоре книги по истории Украины, приходила в украинские семьи, чтобы читать вслух стихи Леси Украинки из библиотеки братьев Семеновых. По словам певицы, она влюбилась в украинский фольклор, и решилась приехать получать высшее образование в Украине – в 2012 году она поступила в консерваторию.

Юлия с детства исполняла украинские песни / https://www.facebook.com/yukoyulia

"Меня отправили на кафедру фольклора, в ансамбль "Кралица" профессора Синельникова Ивана Григорьевича. Только потом я узнала, что из этого именитого ансамбля вышли "ДахаБраха", Dakh Daughters, и еще ряд коллективов, которые продвигают фольклор в массы, поддерживая тем самым украинскую культуру. На творческих экзаменах я пела песни Нины Матвиенко. Украинский язык тогда знала только по песням, но с произношением во время исполнения проблем не было. При этом разговаривать на украинском языке я не умела. На первом курсе было сложновато, т.к. воспринимала все на слух и долго не могла выучить язык - мое студенческое окружение студентов разговаривало по-русски", - отметила артистка.

Артистка отучилась на кафедре украинского фольклора в консерватории / https://www.facebook.com/yukoyulia

Также Юрина призналась, что с 2015 года пыталась получить вид на жительство в Украине.

"И вот в декабре 2018 я наконец-то ее вымучила! До 2017 года я училась в КНУКиМ и пела в "Кралице", параллельно работала и пыталась попасть на различные шоу. В 2016 году попала на шоу "Голос Країни-6", где в дальнейшем познакомилась со Стасом. Так и закрутилась-завертелась история группы Yuko", - рассказала певица.

Напомним, в тройку финалистов нацотбора Yuko вышла с композицией Galyna Gyliala, получив от судей наивысшую оценку - восемь баллов, и пять баллов от зрителей.

Как ранее сообщалось, по результатам голосования жюри и зрителей, в финал, который состоится 23 февраля, прошли: Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, и Yuko с песней Galyna Gyliala.