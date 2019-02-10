От Украины на Евровидение может поехать гражданка России

Юлия Юрина может выиграть нацотбор и поехать на Евровидение от Украины / Фото: скриншот из видео

На известном песенном конкурсе Евровидение-2019 Украину в Израиле в случае победу в нацотборе будет представлять россиянка Юлия Юрина.

По результатам голосования, в национальном отборе группа Yuko с ее участием получила наивысшие оценки членов жюри.

Зрители своими голосами поставили коллектив на четвертое место, однако в сумме голосов Юрина вышла на третье место и попала в финал.

Со слов самой артистки, она является российской гражданкой, но уже семь лет живет на Украине и недавно получила вид на жительство.

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"Мы выступали у меня дома, я гражданка России", - сказала певица в ответ.

Группа принципиально отказалась от использования в композиции английского языка, чтобы подчеркнуть в конкурсной песни национальный украинский колорит.

В тройку финалистов нацотбора Yuko вышла с композицией Galyna Gyliala, получив от судей наивысшую оценку - восемь баллов, и пять баллов от зрителей.

Победитель нацотбора представит Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве с той же песней, с которой он участвовал в отборе.

Как ранее сообщалось, по результатам голосования жюри и зрителей, в финал, который состоится 23 февраля, прошли: Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, и Yuko с песней Galyna Gyliala.