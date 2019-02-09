Участники нацотбора на Евровидение пояснили выступления в России

Maruv не особо смутил вопрос о гастролях в России / https://www.instagram.com/eurovision.ua

В рамках первого полуфинала Национального отбора на конкурс Евровидение-2019 участники после презентации своих номеров вынуждены были в прямом эфире ответить на вопросы ведущего Сергея Притулы.

У фаворитки полуфинала певицы Maruv (настоящее имя Анна Корсун) шоумен поинтересовался, почему минувшим летом она организовала масштабные гастроли в России. Артистка такого резкого вопроса не ожидала, но на обвинения ответила.

"Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то оружием, а кто-то музыкой", - заявила певица.

Вокалистка группы Yuko Юлия Юрина также была вынуждена ответить на вопрос Притулы о своем российском гражданстве. Исполнительница констатировала, что вид на жительство в Украине получила совсем недавно, хоть живет в нашей стране уже 7 лет.

О гастролях в России Притула напомнил и коллективу Bahroma. Солист группы Роман Бахарев отметил, что музыка, как и любовь не имеет границ.

Напомним, по результатам голосования жюри и зрителей, в финал, который состоится 23 февраля, прошли: Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, и Yuko с песней Galyna Gyliala.