Нацотбор на Евровидение-2019: все выступления участников первого полуфинала

8 участников выступили на сцене нацотбора / https://twitter.com/uapbc

Первый полуфинал нацотбора Евровидения-2019, который в этом году состоится в Израиле в городе на побережье Средиземного моря Тель-Авиве, прошел в прямом эфире двух телеканалов СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

По результатам жеребьевки, на сцену побороться за право представлять Украину представили свои авторские песни 8 участников: The Hypnotunez, Letay, Vera Kekelia, "ЦеШо"/TseSho, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Bahroma.

Как проголосовать за участников нацобора на Евровидение-2019

Отдать свой голос за полюбившегося артиста можно отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".

1. The Hypnotunez - Hey

2. Letay - "Мила моя"

3. Vera Kekelia - Wow!

4. "ЦеШо"/TseSho - Hate

5. Yuko - Galyna Gyliala

6. Maruv - Siren Song

7. Brunettes Shoot Blondes - Houston

8. Bahroma - "Назавжди-Навсегда"

Отметим, второй полуфинал пройдет 16 февраля, а финал - 23 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.