Нацотбор на Евровидение-2019: все выступления участников первого полуфинала

Все 8 конкурсантов представили свои песни.
Первый полуфинал нацотбора Евровидения-2019, который в этом году состоится в Израиле в городе на побережье Средиземного моря Тель-Авиве, прошел в прямом эфире двух телеканалов СТБ и UA:ПЕРШИЙ.
По результатам жеребьевки, на сцену побороться за право представлять Украину представили свои авторские песни 8 участников: The Hypnotunez, Letay, Vera Kekelia, "ЦеШо"/TseSho, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Bahroma.
Как проголосовать за участников нацобора на Евровидение-2019
Отдать свой голос за полюбившегося артиста можно отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".
1. The Hypnotunez - Hey
2. Letay - "Мила моя"
3. Vera Kekelia - Wow!
4. "ЦеШо"/TseSho - Hate
5. Yuko - Galyna Gyliala
6. Maruv - Siren Song
7. Brunettes Shoot Blondes - Houston
8. Bahroma - "Назавжди-Навсегда"
Отметим, второй полуфинал пройдет 16 февраля, а финал - 23 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.