Hate Eurovision: "ЦеШо" постебались с песенного конкурса на сцене нацотбора

"ЦеШо" представили трек Hate / Скриншот

Под четвертым номером на сцене нацотбора на Евровидение-2019 выступил один из самых неординарных коллективов, театрально-музыкальный проект "ЦеШо" с саркастичной песней Hate, в которой есть строки "ненавижу Евровидение".

Из-за выступления коллектива между судьями разгорелись споры: Андрей Данилко считает, что песня не подходит для формата песенного конкурса Евровидение.

"Это, конечно, нишевая история, а не конкурсная. Это не массовое искусство и никогда таким не будет. И то, что было сейчас - это не песня, это музыкальный перформанс. Но это не песня. Ее нельзя напеть. Я очень люблю сумасшедших, поэтому я на вашей стороне. Но мы говорим о формате песенного конкурс", - говорил артист.

Джамала, в свою очередь, не согласилась с коллегой – она читает, что как раз на Евровидении любят неординарных артистов и выступления с социальной тематикой.

"Я услышала, что на сцене - люди, которые пришли с четким месседжем, и они знают, о чем они поют. И форма уже неважна. Это круто. Это просто вау!", - считает певица.

Ранее участник нацотбора на Евровидение-2019 представил яркое цирковое шоу.