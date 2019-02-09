Взлетел на шариках: участник нацотбора на Евровидение-2019 представил яркое цирковое шоу

9 февраля 2019, 20:12

Певец Letay выступил с ярким номером.

Нацотбор
Letay над сценой поднялся на шариках / Скриншот

На сцене первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 под вторым номером выступил певец Letay с песней "Мила моя".

Знаменитый режиссер Семен Горов на сцене воплотил настоящий цирк: девочка-гимнастка на шаре, парня-жонглера и бэк-вокалисток двойняшек.

Сам же певец в конце номера взлетел под сцену на воздушных шарах.

Андрей Данилко признался, что номер и сама песня создают диссонанс.

"У меня двоякое чувство... Я понимаю, что шары, девочка - люди такое любят. Но у меня было такое несоответствие с песней - она мне понравилась - но номер мне мешал", - отметил Данилко.

Джамале же номер понравился, но у нее есть замечания к вокалу певца.

"А мне понравился номер! Я смотрела, как зачарованная. Но мне кажется, что, если бы вы сделали хотя бы на полтона по-другому, ниже, оно легче бы ощущалось. А песня очень крутая", -отметила артистка.

 

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нацотбор Евровидение-2019
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