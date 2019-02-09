Евровидение-2019: стали известны имена первых участников финала нацотбора

Результаты голосования первого полуфинала нацотбора / Скриншот

9 февраля прошел первый полуфинал национального отбора на 64-й песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль.

По результатам голосования жюри и зрителей, в финал, который состоится 23 февраля, прошли: Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, и Yuko с песней Galyna Gyliala.

За исполнение трека Siren Song Maruv получила 6 баллов от жюри, и 8 баллов от зрителей.

Второе место отвоевали Brunettes Shoot Blondes с песней Houston: жюри и зрители оценили выступление артистов в одинаковое количество баллов - 7.

В тройку финалистов также вошли Yuko с композицией Galyna Gyliala, получив от судей наивысшую оценку - 8 баллов, и 5 баллов от зрителей.

Напомним, в первом полуфинале отбора за "билет" в Израиль боролись восемь конкурсантов: The Hypnotunez, Letay, Vera Kekelia, TseSho, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Bahroma.

Второй полуфинал, в котором примут участие также 8 исполнителей, пройдет 16 февраля. В финал, который состоится 23 февраля, пройдут шесть участников.

Победитель нацотбора представит Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве с той же песней, с которой он участвовал в отборе.