Нацотбор на Евровидение-2019: песни участников первого полуфинала

В первом полуфинале выступят 8 исполнителей / https://twitter.com/uapbc

Уже в эту субботу в 18.00 стартует первый полуфинал национального отбора на конкурс Евровидение-2019, который в этом году состоится в Израиле в городе на побережье Средиземного моря Тель-Авиве.

"Главред" собрал всю необходимую информацию о первом полуфинале нацотбора: участники, их конкурсные песни, детали, как голосовать за полюбившегося артиста, и подробности отборочного тура.

По результатам жеребьевки, на сцену побороться за право представлять Украину выйдут 8 участников: The Hypnotunez, Letay, Vera Kekelia, "ЦеШо"/TseSho, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Bahroma.

За лучшую песню первого полуфинала можно проголосовать в конце материала.

Ведущий и судьи нацотбора

Ведущим нацотбора традиционно стал Сергей Притула.

Судейский состав, который будет выбирать конкурсантов для Евровидения все тот же, что и в 2018 году: Джамала, Андрей Данилко и фронтмен группы The Maneken Евгений Филатов.

Отметим, что прямая трансляция нацотбора пройдет на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Правила определения финалистов нацотбора

Все восемь участников первого полуфинала выступят с авторскими песнями, с которыми они надеются представить Украину на песенном конкурсе в Израиле.

Выступление каждого участника члены жюри оценивают баллами: от 1 до 9. Зрители, в свою очередь, ждут старта сигнала начала смс-голосования, и голосуют за своего фаворита.

Результаты голосования зрителей (все голоса суммируются и выставляются в оценку от 1 до 9) добавляются к результатам голосования судей(50\50), после чего вычисляется общий результат.

По итогам голосования, определяются 3 участника первого полуфинала, которые набрали наибольшее количество баллов, и которые проходят в финал и продолжают участие в нацотборе.

Как проголосовать за участников нацобора на Евровидение-2019

Зрителям придется дождаться выступления последнего артиста, и тогда ведущий в прямом эфире даст старт голосованию. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".

Песни полуфиналистов

1. The Hypnotunez - Hey

Группа The Hypnotunez была создана в 2013 году в Виннице. Нацотбор парни будут покорять с песней Hey - англоязычный трек содержит в себе гремучую смесь джаза, свинга и рокерского настроя.

2. Letay - "Мила моя"

Группа Letay уже принимала участие в конкурсе два года назад, но, увы, заняли последнее место в полуфинале. В этом году коллектив снова поборется за право представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле.

3. Vera Kekelia - Wow!

Впервые выступит на сцене нацотбора суперфиналиста "Голоса страны-7" Вера Кекелия, своим выступлением она хочет вдохновить слушателей верить в себя и осуществлять свои мечты уже сейчас.

4. "ЦеШо"/TseSho - Hate

Один из самых неординарных коллективов нацотбора, театрально-музыкальный проект режиссера, основателя и художественного руководителя групп ДахаБраха, фрик-кабаре Dakh Daughters Влада Троицкого "ЦеШо" будет выступать с саркастическим треком Hate.

5. Yuko - Galyna Gyliala

Сознательно решили написать песню для Евровидения не на английском языке, а на украинском, дуэт Yuko. Артисты совместили в треке Galyna Gyliala фольклор и современную музыку.

6. Maruv - Siren Song

Фаворит нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) определилась с выбором песни. Изначально в сети считали, что артистка выступит с треком For You, но на днях в эфире украинской радиостанции Maruv сообщила, что будет бороться за право поехать в Тель-Авив с песней Siren Song. Отметим, что артистка пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе.

7. Brunettes Shoot Blondes - Houston

Еще одни любимчики публики Brunettes Shoot Blondes пообещали "огненный" номер - они решили переплюнуть выступление представителя от Украины на Евровидении в 2018 году Melovin - тогда на сцене конкурса он поджег лестницу, что вела к его роялю. Коллектив смело заявил, что планируют прямо на сцене нацотбора поджечь уникальный музыкальный инструмент - рояль-"гибрид", состоящий из 20-ти музыкальных инструментов.

8. Bahroma - "Назавжди-Навсегда"

Вновь решились побороться за "билет" в Израиль группа Bahroma - в 2011 году они уже принимали участие в Национальном отборе и дошли до финала. Коллектив представит песню на украинском языке, и в случае победы не планируют ее переводить на английский - так как убеждены, что "музыка – язык, который не требует перевода".

Фаворитом первого полуфинала называют певицу Maruv, в частности, благодаря всемирному успеху ее трека Drunk Groove.

Напомним, второй полуфинал пройдет 16 февраля, а финал - 23 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.

Ранее "Главред" собрал все песни участников нацотбора Евровидения-2019.